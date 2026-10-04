Cid Gomes e Luizianne Lins são eleitos senadores pelo Ceará

Cid Gomes (PSB) e Luizianne Lins (Rede) foram eleitos senadores pelo estado do Ceará, neste domingo (4). Cid recebeu 31,10% dos votos, enquanto Luizianne 28,93%.

Conheça os senadores:

Cid nasceu em Sobral, no interior do Ceará, em 27 de abril de 1963. Membro de uma família com profunda inserção na vida pública nordestina — sendo irmão do ex-ministro Ciro Gomes —, formou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Ceará.

Antes de exercer mandatos executivos, atuou na área de consultoria técnica e engenharia. Sua carreira eleitoral teve início em 1990, quando foi eleito deputado estadual para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, assumindo a presidência da Casa no biênio 1995-1996. Em 1996, elegeu-se prefeito municipal de Sobral, sendo reeleito em 2000.

Sua passagem pela prefeitura sobralense destacou-se pela reformulação das diretrizes pedagógicas e da rede física de ensino, projeto que tornou o município uma referência nacional em indicadores de alfabetização e qualidade da educação pública.

Em 2006, foi eleito governador do Estado do Ceará, obtendo a reeleição em primeiro turno no pleito de 2010. Sua gestão no Palácio da Abolição, entre 2007 e 2015, esteve voltada à interiorização da infraestrutura hídrica, construção de hospitais regionais e expansão do ensino profissionalizante.

No início de 2015, assumiu o cargo de Ministro de Estado da Educação no segundo governo da presidente Dilma Rousseff. Em 2018, candidatou-se ao Poder Legislativo e foi eleito Senador da República pelo Ceará com mais de 3,2 milhões de votos para o mandato de 2019 a 2027.

No Senado Federal, filiado ao PSB, exerce posições de liderança partidária e atua no debate de matérias econômicas, do Pacto Federativo e da gestão de recursos hídricos para o Nordeste.

Rompimento com Ciro

Ciro e Cid são irmãos e ex-aliados políticos. Eles romperam em 2022, durante a escolha do candidato do PDT ao governo do Ceará. Ciro defendia o nome do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio; Cid apoiava a então governadora Izolda Cela, que assumira o cargo após a saída de Camilo Santana para concorrer ao Senado. Em votação no diretório estadual do PDT, Roberto Cláudio venceu Izolda (preferida nas pesquisas à época) e foi escolhido candidato ao governo do Estado.

A decisão levou o PT, então aliado histórico do PDT no Ceará, a romper a coligação. No mesmo dia em que a candidatura de Roberto Cláudio foi lançada oficialmente, o PT confirmou o nome de Elmano de Freitas para a disputa, dividindo o grupo político dos irmãos. Ciro e Cid não se falam desde agosto de 2022.

Luizianne Lins

Luizianne nasceu na cidade de Fortaleza em 18 de novembro de 1968. Concluiu a graduação em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade Federal do Ceará e tornou-se professora universitária na mesma instituição, lecionando no curso de Jornalismo.

Sua aproximação com a militância política ocorreu durante a vida acadêmica, atuando no movimento estudantil e no Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará. Iniciou sua trajetória nos cargos eletivos em 1996, quando se elegeu vereadora da capital cearense pelo Partido dos Trabalhadores, legenda à qual permaneceu por grande parte da carreira.

Reeleita para a Câmara Municipal em 2000, conquistou em 2002 uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará como deputada estadual. Em 2004, contrariando cenários iniciais, venceu a disputa para a Prefeitura de Fortaleza em segundo turno, tornando-se a segunda mulher a chefiar o Poder Executivo da capital.

Foi reeleita no primeiro turno nas eleições de 2008, governando o município de 2005 a 2012 com foco em políticas de orçamento participativo, assistência social e reestruturação do transporte urbano. Em 2014, foi eleita deputada federal pelo Ceará, obtendo sucessivas reeleições em 2018 e 2022 para a 55ª, 56ª e 57ª legislaturas da Câmara dos Deputados.

Na atuação parlamentar em Brasília, desempenha funções de destaque na Comissão de Cultura, na Comissão de Comunicação e na coordenação de pautas de direitos humanos, equidade de gênero e desenvolvimento urbano.

*Com informações do Estadão Conteúdo