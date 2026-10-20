CNH vencida vale para votar no segundo turno? Veja os documentos aceitos

Justiça Eleitoral aceita documentos oficiais fora da validade desde que a identidade possa ser comprovada

A CNH vencida pode ser apresentada para votar no segundo turno, desde que permita a identificação do eleitor.

A regra vale também para outros documentos oficiais com foto previstos pela Justiça Eleitoral, mesmo com validade expirada.

Se houver dúvida sobre a identidade, a mesa receptora poderá realizar as verificações adicionais previstas nas normas eleitorais.