CNH vencida vale para votar no segundo turno? Veja os documentos aceitos
A CNH vencida pode ser apresentada para votar no segundo turno, desde que permita a identificação do eleitor.
A regra vale também para outros documentos oficiais com foto previstos pela Justiça Eleitoral, mesmo com validade expirada.
Se houver dúvida sobre a identidade, a mesa receptora poderá realizar as verificações adicionais previstas nas normas eleitorais.
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