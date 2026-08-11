CNJ determina afastamento de juiz que tomou vinho e fumou durante julgamento

O caso aconteceu na segunda-feira (10) em audiência virtual; a sessão foi suspensa assim que perceberam o cosumo de bebida álcoolica

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou nesta terça-feira (11) o afastamento do juiz Milton Lívio Lemos Salles do exercício da totalidade de suas funções jurisdicionais no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), até votação da CNJ. Ele teria sigo flagrado bebendo vinho e fumando em audiência virtual na segunda-feira (10).

Durante o período de afastamento, Salles fica proibido de frequentar qualquer ambiente e dependências do TJMG, de primeiro e de segundo graus.

O Conselho determina ainda, à Secretaria Processual, a autuação e instauração de reclamação disciplinar.

“Oficie-se à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, dando-se ciência desta decisão e determinando que adote imediatas providências para o seu cumprimento.”

Na segunda-feira, Milton Lívio Lemos Salles foi flagrado bebendo em uma garrafa de vinho, fumando e usando bermuda durante um julgamento virtual. Assim que o consumo da bebida alcoólica foi percebido pelos participantes, a sessão foi suspensa.

O TJMG já declarou que, ao tomar conhecimento do caso, solicitou uma apuração “imediata e rigorosa” e a “instauração de procedimento para eventual constatação de falta funcional”.

Manifestação do juiz

Em vídeo publicado, Milton Lívio Lemos Salles disse que estava sofrendo por “difamação” e faz acusações de corrupção contra o TJMG, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Supremo Tribunal Federal (STF) e o ministro Alexandre de Moraes.

“Tenho 36 anos de magistratura e esse TJMG, o STJ, o STF e o Alexandre de Moraes são todos uns corruptos. Falo isso com conhecimento de causa. Estou cansado, muito cansado”, disse o juiz.

Ele disse ainda que tem vergonha de todos eles e que tem “coragem”. “Se alguém bater de frente comigo, em alguma TV, eu estou à disposição. Muito obrigado”, finalizou.