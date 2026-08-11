Gerp: Flávio marca 45% e Lula, 43%, em empate técnico no 2º turno

No primeiro turno, ambos os candidatos somam 38% das intenções de voto

O atual presidente Lula concentra a maior rejeição múltipla, com 48% dos entrevistados afirmando que não votariam nele de jeito nenhum.

Divulgada nesta terça-feira (11), a pesquisa Gerp aponta um empate técnico na liderança da corrida presidencial de 2026. O atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) somam 38% das intenções de voto cada no cenário estimulado de primeiro turno. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Entre os demais nomes testados, o ativista Renan Santos aparece com 5%, acompanhado pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), com 4%, e pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 2%. Os candidatos Cabo Daciolo e Augusto Cury registram 1% cada. Samara Martins, Rui Costa Pimenta e Hertz Dias não pontuaram. Brancos e nulos somam 4%, enquanto 7% não sabem.

Cenário de segundo turno

Em um eventual confronto direto no segundo turno, o cenário permanece estritamente polarizado e sem definição clara. O senador Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente, com 45%, enquanto o atual presidente registra 43% das intenções de voto.

Como a diferença de dois pontos está exatamente no limite da margem estatística, a pesquisa configura um novo empate técnico entre os líderes. Neste cenário de votação, os eleitores que declaram voto branco, nulo ou em nenhum chegam a 10%, e 2% não souberam responder.

Lula lidera rejeição

O relatório do instituto também mensurou o potencial de voto negativo dos presidenciáveis. O atual presidente Lula concentra a maior rejeição múltipla, com 48% dos entrevistados afirmando que não votariam nele de jeito nenhum para um novo mandato.

Na segunda colocação deste índice, Flávio Bolsonaro é rejeitado por 44%. Entre os demais candidatos do pelotão de trás, Zema, Daciolo e Cury marcam 8% de rejeição cada.

A pesquisa avaliou ainda o desempenho da atual gestão do Executivo. O trabalho do governo Lula é desaprovado por 53% dos eleitores, enquanto 42% aprovam a gestão petista. Outros 5% não souberam ou não quiseram opinar.

Divisão demográfica

Os recortes da pesquisa revelam bolsões de apoio que explicam onde cada candidato consolida sua base. O atual presidente Lula vence no Nordeste, alcançando 50% das intenções de voto no primeiro turno nesta região, além de pontuar 45% entre eleitores com escolaridade fundamental.

Por outro lado, Flávio Bolsonaro lidera no Sul, onde marca 49%, e tem forte penetração no eleitorado religioso. O parlamentar do PL cresce entre os evangélicos (51%), segmento estatístico estratégico onde a intenção de voto no atual presidente recua para 26%.

A pesquisa Gerp entrevistou 2.400 eleitores entre 06 e 10 de agosto, por meio de entrevistas telefônicas (sistema GerpCati). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo BR-08045/2026.