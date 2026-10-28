Comissão nomeia delegado Olim como relator do Orçamento de 2027 em SP

Deputado deverá detalhar arrecadação e despesas do Palácio dos Bandeirantes no próximo ano; reestruturação na educação pode não entrar no texto

A Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) nomeou o deputado Delegado Olim (Progressistas) como relator da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027. O texto deve entrar em discussão no colegiado a partir da próxima semana antes de seguir para votação no plenário.

Orçamento do próximo ano prevê arrecadação em torno de R$ 384 bilhões, com volume de despesas em patamar semelhante. A LOA será responsável por detalhar a arrecadação e os gastos do estado. Neste momento, os deputados devem enviar as emendas ao texto do governador que podem, ou não, ser aprovadas por Olim.

Essa é a terceira vez que o parlamentar relatará o Orçamento estadual. Ele já relatou uma vez no governo de João Doria e outro no final da gestão de Rodrigo Garcia.