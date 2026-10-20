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Como consultar o local de votação para o segundo turno das Eleições 2026

Endereço, zona e seção podem ser conferidos no e-Título e nos serviços digitais da Justiça Eleitoral

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Como consultar o local de votação para o segundo turno das Eleições 2026
Aplicativo e-Título Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O eleitor pode consultar o local de votação pelo aplicativo e-Título ou pelos canais de autoatendimento da Justiça Eleitoral.

No e-Título, o endereço da seção aparece junto aos dados eleitorais. A consulta deve ser feita antes de sair de casa, especialmente por quem solicitou transferência temporária ou voto em trânsito.

O segundo turno será realizado em 25 de outubro, das 8h às 17h pelo horário de Brasília.

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