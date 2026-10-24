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Política

Como é organizada a agenda do presidente da República

Gabinete Pessoal coordena compromissos, reuniões, discursos, cerimonial e informações que apoiam as decisões do chefe do Executivo

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Palácio do Planalto à noite.
Palácio do Planalto à noite Divulgação

A agenda de um presidente envolve reuniões com ministros, parlamentares, governadores, empresários, representantes da sociedade e autoridades estrangeiras, além de viagens e eventos públicos.

A coordenação cotidiana é feita pelo Gabinete Pessoal do Presidente da República, órgão que presta assistência direta ao chefe do Executivo.

Entre suas atribuições estão organizar a agenda, preparar subsídios para pronunciamentos, cuidar do secretariado particular, coordenar o cerimonial e registrar decisões tomadas em audiências e reuniões.

O gabinete também faz a interlocução do presidente com ministros e outras autoridades e acompanha compromissos nacionais e internacionais.

Agendas oficiais de Lula (PT) em 2026 mostram reuniões no Palácio do Planalto e no Palácio da Alvorada com ministros, integrantes do Judiciário e assessores.

A estrutura permanecerá à disposição do vencedor das eleições, seja Lula reeleito ou Flávio Bolsonaro (PL) eleito para seu primeiro mandato presidencial.

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