Como fazer a colinha para o segundo turno e o que pode ser levado à cabine

Anotação em papel é permitida e ajuda o eleitor a conferir os números sem usar o celular

A Justiça Eleitoral permite levar uma colinha de papel com os números das candidaturas para a cabine.

Nas unidades com eleição para governador, a ordem será governador e depois presidente. Em muitos estados, haverá apenas o voto presidencial.

O celular não pode substituir a colinha dentro da cabine e deve ficar com a mesa receptora antes da votação.