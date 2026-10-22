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Política

Como fazer a colinha para o segundo turno e o que pode ser levado à cabine

Anotação em papel é permitida e ajuda o eleitor a conferir os números sem usar o celular

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Urna eletrônica
Urna eletrônica José Cruz/Arquivo/Agência Brasil

A Justiça Eleitoral permite levar uma colinha de papel com os números das candidaturas para a cabine.

Nas unidades com eleição para governador, a ordem será governador e depois presidente. Em muitos estados, haverá apenas o voto presidencial.

O celular não pode substituir a colinha dentro da cabine e deve ficar com a mesa receptora antes da votação.

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