Como fazer a colinha para o segundo turno e o que pode ser levado à cabine
A Justiça Eleitoral permite levar uma colinha de papel com os números das candidaturas para a cabine.
Nas unidades com eleição para governador, a ordem será governador e depois presidente. Em muitos estados, haverá apenas o voto presidencial.
O celular não pode substituir a colinha dentro da cabine e deve ficar com a mesa receptora antes da votação.
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