Como Flávio Bolsonaro chegou da Alerj à disputa pela Presidência

Trajetória começou em 2002 no Legislativo estadual, passou pelo Senado e ganhou dimensão nacional durante o governo Jair Bolsonaro

Flávio Bolsonaro entrou na política eleitoral em 2002, quando foi eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro aos 21 anos.

Na Alerj, acumulou quatro mandatos e aumentou a votação a cada eleição: começou com pouco mais de 31 mil votos e superou 160 mil em 2014.

A primeira tentativa de ocupar um cargo executivo ocorreu em 2016, na disputa pela Prefeitura do Rio. A candidatura terminou no primeiro turno, mas ampliou sua exposição fora do Legislativo estadual.

Em 2018, Flávio foi eleito senador no mesmo ano em que Jair Bolsonaro venceu a Presidência. A partir daí, passou a atuar com mais intensidade na articulação nacional do grupo político ligado ao pai.

Em 2026, assumiu o papel de candidato presidencial do PL, venceu o primeiro turno com 47,03% dos votos válidos e avançou para enfrentar Lula.