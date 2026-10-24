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Como funciona a apuração dos votos por estado na eleição presidencial

Cada urna contabiliza os votos da seção e gera um boletim; resultados estaduais são somados pelo TSE para formar a totalização nacional

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urna eletronica
Urna eletrônica Antonio Augusto/TSE

A apuração de uma eleição presidencial começa dentro de cada urna eletrônica. Quando a votação termina, o equipamento contabiliza os votos registrados na seção e gera o Boletim de Urna.

O boletim informa a votação de cada candidato, votos brancos e nulos, quantidade de votantes e identificação da seção. Os arquivos são assinados digitalmente e preparados para transmissão.

Depois, os dados são enviados para a rede da Justiça Eleitoral. As apurações das urnas são reunidas na etapa chamada totalização, que soma os resultados por município, estado e, finalmente, em todo o país e no exterior.

Para presidente, cabe ao Tribunal Superior Eleitoral fazer a totalização nacional. O portal de resultados permite acompanhar também a evolução da contagem em cada unidade da Federação.

Em 2026, a divulgação do resultado presidencial é liberada a partir das 17h pelo horário de Brasília, depois do encerramento da votação.

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