Como funciona a apuração dos votos por estado na eleição presidencial
A apuração de uma eleição presidencial começa dentro de cada urna eletrônica. Quando a votação termina, o equipamento contabiliza os votos registrados na seção e gera o Boletim de Urna.
O boletim informa a votação de cada candidato, votos brancos e nulos, quantidade de votantes e identificação da seção. Os arquivos são assinados digitalmente e preparados para transmissão.
Depois, os dados são enviados para a rede da Justiça Eleitoral. As apurações das urnas são reunidas na etapa chamada totalização, que soma os resultados por município, estado e, finalmente, em todo o país e no exterior.
Para presidente, cabe ao Tribunal Superior Eleitoral fazer a totalização nacional. O portal de resultados permite acompanhar também a evolução da contagem em cada unidade da Federação.
Em 2026, a divulgação do resultado presidencial é liberada a partir das 17h pelo horário de Brasília, depois do encerramento da votação.
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