Como funciona uma medida provisória e o que o presidente pode fazer com ela

MP entra em vigor imediatamente em casos de relevância e urgência, mas depende do Congresso para se tornar permanente

Medidas provisórias costumam ganhar destaque no início de governos porque permitem ao presidente colocar uma regra em vigor antes da conclusão de uma votação no Congresso. O instrumento poderá ser usado pelo vencedor da disputa entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), mas não sem limites.

A Constituição determina que a MP só pode ser adotada em caso de relevância e urgência. Depois de publicada, ela passa a ter força de lei e começa a produzir efeitos imediatamente.

O texto, no entanto, segue para o Congresso. Deputados e senadores podem aprovar, modificar ou rejeitar a medida. Se a análise não for concluída dentro do prazo constitucional, a MP perde eficácia.

A vigência inicial é de 60 dias, prorrogável uma única vez por mais 60. A partir de determinado momento da tramitação, a medida também pode trancar a pauta da Casa em que estiver sendo analisada.

Há assuntos em que a Constituição proíbe o uso de medida provisória. Por isso, o instrumento não funciona como um atalho universal para executar qualquer promessa de campanha.

Na prática, uma MP dá velocidade ao Executivo, mas a permanência da política depende da maioria parlamentar. Esse desenho ajuda a explicar por que a composição da Câmara e do Senado importa tanto para o próximo governo.