Como justificar o voto pelo e-Título no segundo turno
Quem estiver fora do domicílio eleitoral em 25 de outubro poderá usar o e-Título para apresentar justificativa durante o horário da votação.
A justificativa vale apenas para o segundo turno. Quem também faltou ao primeiro precisa regularizar aquela ausência separadamente.
Quem não justificar no domingo poderá enviar o pedido posteriormente até 8 de janeiro de 2027.
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