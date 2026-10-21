Como justificar o voto pelo e-Título no segundo turno

Aplicativo permite registrar a justificativa no dia da votação quando o eleitor estiver fora do domicílio eleitoral

Quem estiver fora do domicílio eleitoral em 25 de outubro poderá usar o e-Título para apresentar justificativa durante o horário da votação.

A justificativa vale apenas para o segundo turno. Quem também faltou ao primeiro precisa regularizar aquela ausência separadamente.

Quem não justificar no domingo poderá enviar o pedido posteriormente até 8 de janeiro de 2027.