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Como justificar o voto pelo e-Título no segundo turno

Aplicativo permite registrar a justificativa no dia da votação quando o eleitor estiver fora do domicílio eleitoral

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Como justificar o voto pelo e-Título no segundo turno
Aplicativo e-Título Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Quem estiver fora do domicílio eleitoral em 25 de outubro poderá usar o e-Título para apresentar justificativa durante o horário da votação.

A justificativa vale apenas para o segundo turno. Quem também faltou ao primeiro precisa regularizar aquela ausência separadamente.

Quem não justificar no domingo poderá enviar o pedido posteriormente até 8 de janeiro de 2027.

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