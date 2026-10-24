Como o Amapá votou para presidente no primeiro turno de 2026

Lula venceu com 45,71% dos votos válidos, em uma das lideranças estaduais mais baixas do primeiro turno

O Amapá deu vitória a Lula (PT) no primeiro turno presidencial, mas com um percentual inferior à metade dos votos válidos.

O presidente recebeu 45,71%, o que mostra uma disputa mais fragmentada do que em estados onde os dois finalistas concentraram quase todos os votos.

Flávio Bolsonaro (PL) terminou atrás, mas o resultado fez do Amapá uma das vitórias estaduais mais apertadas do petista.

O estado integra o grupo de três unidades do Norte vencidas por Lula, ao lado de Amazonas e Pará.

Politicamente, o Amapá também é a base eleitoral do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), um dos principais interlocutores do governo no Congresso durante 2026.

No segundo turno, com apenas Lula e Flávio na disputa, os votos dados aos demais candidatos no primeiro turno voltam a ser disputados pelas duas campanhas.