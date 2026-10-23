Como o Ceará votou para presidente no primeiro turno de 2026

Lula venceu com 63,29% dos votos válidos em um estado onde aliados petistas também têm peso político

O Ceará deu 63,29% dos votos válidos a Lula (PT) no primeiro turno presidencial de 2026.

O resultado colocou o estado entre as principais bases do presidente no Nordeste, região em que ele venceu todas as nove unidades da Federação.

A campanha petista também conta com lideranças cearenses de destaque nacional. O senador Camilo Santana (PT-CE), ex-governador e ex-ministro da Educação, assumiu papel central na coordenação da campanha de Lula no segundo turno.

Camilo passou a atuar como porta-voz e articulador, inclusive na defesa do fim da escala 6×1, tema usado pela campanha para mobilizar eleitores.

Flávio Bolsonaro (PL) terminou atrás no Ceará e precisa reduzir a diferença regional para compensar parte da vantagem de Lula no Nordeste.

O estado volta a ser estratégico em 25 de outubro porque uma vantagem superior a 60% em um grande eleitorado produz impacto significativo no resultado nacional.