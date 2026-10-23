Como o Ceará votou para presidente no primeiro turno de 2026
O Ceará deu 63,29% dos votos válidos a Lula (PT) no primeiro turno presidencial de 2026.
O resultado colocou o estado entre as principais bases do presidente no Nordeste, região em que ele venceu todas as nove unidades da Federação.
A campanha petista também conta com lideranças cearenses de destaque nacional. O senador Camilo Santana (PT-CE), ex-governador e ex-ministro da Educação, assumiu papel central na coordenação da campanha de Lula no segundo turno.
Camilo passou a atuar como porta-voz e articulador, inclusive na defesa do fim da escala 6×1, tema usado pela campanha para mobilizar eleitores.
Flávio Bolsonaro (PL) terminou atrás no Ceará e precisa reduzir a diferença regional para compensar parte da vantagem de Lula no Nordeste.
O estado volta a ser estratégico em 25 de outubro porque uma vantagem superior a 60% em um grande eleitorado produz impacto significativo no resultado nacional.
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