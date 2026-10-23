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Como o Ceará votou para presidente no primeiro turno de 2026

Lula venceu com 63,29% dos votos válidos em um estado onde aliados petistas também têm peso político

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da sessão de abertura do fórum Um Projeto de Brasil, na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI) em 2024
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ceará deu 63,29% dos votos válidos a Lula (PT) no primeiro turno presidencial de 2026.

O resultado colocou o estado entre as principais bases do presidente no Nordeste, região em que ele venceu todas as nove unidades da Federação.

A campanha petista também conta com lideranças cearenses de destaque nacional. O senador Camilo Santana (PT-CE), ex-governador e ex-ministro da Educação, assumiu papel central na coordenação da campanha de Lula no segundo turno.

Camilo passou a atuar como porta-voz e articulador, inclusive na defesa do fim da escala 6×1, tema usado pela campanha para mobilizar eleitores.

Flávio Bolsonaro (PL) terminou atrás no Ceará e precisa reduzir a diferença regional para compensar parte da vantagem de Lula no Nordeste.

O estado volta a ser estratégico em 25 de outubro porque uma vantagem superior a 60% em um grande eleitorado produz impacto significativo no resultado nacional.

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