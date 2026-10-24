Como o Pará votou para presidente no primeiro turno de 2026
O Pará deu vitória a Lula (PT) no primeiro turno, mas com uma margem menor do que a registrada pelo presidente em outros estados onde ficou à frente.
Lula recebeu 49,91% dos votos válidos e liderou o estado, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) terminou logo atrás na disputa.
O resultado paraense ajuda a mostrar a divisão do Norte. O presidente venceu também Amazonas e Amapá, enquanto Flávio liderou em Acre, Rondônia, Roraima e Tocantins.
O Pará também aparece no ranking municipal do candidato do PL: Novo Progresso deu 84,13% dos votos válidos a Flávio, segundo levantamento publicado pela Jovem Pan.
Isso mostra que uma vitória estadual pode conviver com bolsões locais muito fortes do adversário, especialmente em uma unidade territorialmente grande e politicamente diversa.
No segundo turno, o Pará é um dos estados em que uma mudança pequena de comportamento pode alterar uma quantidade relevante de votos.
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