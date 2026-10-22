Como o Rio Grande do Sul votou para presidente no primeiro turno de 2026

Flávio Bolsonaro venceu com 55,64% e seis municípios gaúchos entraram no ranking de maiores percentuais do candidato

Flávio Bolsonaro (PL) venceu o primeiro turno no Rio Grande do Sul com 55,64% dos votos válidos.

Lula (PT) terminou atrás em um estado que também se destacou no levantamento municipal publicado pela Jovem Pan.

Seis dos dez municípios onde Flávio alcançou seus maiores percentuais no país ficam no Rio Grande do Sul: Nova Pádua, Nova Bassano, Vespasiano Corrêa, Pinto Bandeira, Arroio do Padre e Monte Belo do Sul.

Nova Pádua liderou o ranking nacional do candidato, com 87,02% dos votos válidos.

O resultado reforça o desempenho do PL em toda a Região Sul, onde Flávio venceu também Paraná e Santa Catarina.

A região foi, ao mesmo tempo, aquela em que Lula mais perdeu participação em relação ao primeiro turno de 2022, segundo levantamento da Jovem Pan.