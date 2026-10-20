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Como o Sul votou no primeiro turno de 2026

Flávio Bolsonaro venceu Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul; região também concentrou municípios de maior votação proporcional do candidato

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Flávio Bolsonaro durante coletiva de imprensa
Flávio Bolsonaro durante entrevista coletiva Bruno Peres/Agência Brasil

A Região Sul foi uma das áreas de maior força eleitoral de Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno da eleição presidencial.

No Paraná, o senador recebeu 59,91% dos votos válidos. Em Santa Catarina, chegou a 66,65%, e no Rio Grande do Sul ficou com 55,64%.

Lula (PT), candidato à reeleição, não venceu nenhum dos três estados. A Jovem Pan também mostrou que o Sul foi a região onde o petista mais perdeu participação em relação a 2022.

A votação de Lula na região caiu de 36,78% no primeiro turno de 2022 para 31,28% em 2026, segundo levantamento publicado pelo portal.

O domínio de Flávio aparece também no ranking municipal: oito dos dez municípios em que o candidato teve seus maiores percentuais ficam no Sul, seis deles no Rio Grande do Sul e dois no Paraná.

O desempenho transforma a região em uma das principais bases do candidato do PL para o segundo turno contra Lula.

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