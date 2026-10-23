Como o Tocantins votou para presidente no primeiro turno de 2026
O Tocantins foi uma das unidades mais equilibradas entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) no primeiro turno.
Flávio terminou na frente com 50,44% dos votos válidos, percentual bem abaixo dos registrados pelo candidato em outros estados do Norte como Roraima, Rondônia e Acre.
O resultado coloca o Tocantins entre os territórios em que a diferença entre os dois finalistas ficou relativamente pequena.
A disputa presidencial ocorre paralelamente a um segundo turno para o governo estadual, o que mantém as campanhas locais mobilizadas até 25 de outubro.
No primeiro turno nacional, Flávio liderou em quatro estados do Norte e Lula em três.
A pequena margem tocantinense torna o estado um exemplo de como o mapa regional esconde diferenças importantes dentro de uma mesma área do país.
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