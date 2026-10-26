Como São Paulo votou no segundo turno? Lula ganhou 2,6 milhões de votos, mas perdeu no estado

Petista teve o maior crescimento absoluto de votação em São Paulo entre os turnos, mas Flávio Bolsonaro continuou à frente no maior colégio eleitoral

São Paulo foi o estado em que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mais ampliou sua votação entre o primeiro e o segundo turno presidencial de 2026. O presidente recebeu 2.613.861 votos adicionais no território paulista em relação a 4 de outubro, segundo o levantamento da Jovem Pan com os números consolidados da eleição. Apesar do crescimento, Flávio Bolsonaro (PL) permaneceu à frente no estado.

O resultado paulista ajuda a explicar uma característica da virada nacional de Lula: o petista não precisou vencer em todos os grandes colégios eleitorais para superar o adversário. O presidente recuperou terreno onde estava atrás, ao mesmo tempo em que preservou vantagens em outras partes do país.

Como foi o primeiro turno em São Paulo

Em 4 de outubro, Flávio Bolsonaro recebeu 51,93% dos votos válidos de São Paulo, enquanto Lula ficou com 38,20%. A Jovem Pan mostrou que o senador venceu em 603 dos 645 municípios paulistas. Era uma das maiores bases de sustentação eleitoral do candidato do PL.

Na tentativa de reduzir a diferença, a campanha petista colocou Fernando Haddad, ex-ministro da Fazenda e ex-prefeito da capital, na coordenação dos esforços em São Paulo. A campanha de Flávio, por sua vez, buscou mobilizar o governador reeleito Tarcísio de Freitas (Republicanos) e prefeitos aliados.

Crescimento em votos e resultado nacional

O acréscimo de 2,6 milhões de votos de Lula em São Paulo foi superior ao observado em Minas Gerais, onde o presidente ganhou 1.162.163 votos entre os turnos, e no Rio de Janeiro, com mais 872.372. Na Bahia, o crescimento foi de 820.487 votos.

Minas foi a única unidade da Federação que mudou de vencedor entre os turnos. Em São Paulo, Flávio manteve a liderança, assim como no Rio de Janeiro. Na soma nacional, entretanto, Lula terminou com 64.256.232 votos (51,79%) e Flávio, com 59.826.041 (48,21%).

Os resultados não permitem identificar quantos paulistas mudaram individualmente de candidato ou passaram a comparecer às urnas. A comparação mostra a evolução da votação total recebida por cada concorrente. Veja a apuração da Jovem Pan sobre a virada e os dados do primeiro turno em São Paulo.