Advogados de Paulo Sérgio Neves de Souza afirmam que o presidente do BC pediu apoio ao negócio em um dos encontros. Galípolo negou o pedido em depoimento à PF

Compra do Master pelo BRB foi discutida em jantares na casa de Galípolo, diz ex-diretor do BC

A defesa de Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-chefe-adjunto da supervisão bancária do Banco Central, afirma que a proposta de compra do Banco Master pelo BRB foi discutida em dois jantares na casa do presidente da autarquia, Gabriel Galípolo, em 18 e 20 de março de 2025. Em manifestação juntada ao inquérito da Polícia Federal, à qual a Jovem Pan teve acesso, os advogados dizem que, no segundo encontro, Galípolo pediu um “voto de confiança” para o negócio. O presidente do BC negou à PF ter feito o pedido.

A defesa reproduz uma mensagem enviada a Paulo Sérgio pelo diretor de Fiscalização do BC, Ailton de Aquino, na tarde de 18 de março. “Hoje jantar com GG e parte da DC”, escreveu Ailton, em referência a Galípolo e à Diretoria Colegiada. Em outra mensagem, o diretor disse que Diogo Guillen, então diretor de Política Econômica, estava preocupado com a divergência entre Ailton e Renato Gomes, então diretor de Organização do Sistema Financeiro, e com a possibilidade de ela repercutir fora do BC. “Necessitamos manter um discurso coerente e coeso”, escreveu.

Segundo os advogados, o segundo jantar, em 20 de março, reuniu Galípolo, Ailton, Paulo Sérgio e Belline Santana, então chefe da supervisão bancária. Paulo Sérgio afirma que, na ocasião, defendeu a liquidação do Master ou uma negociação com o BTG Pactual. A defesa atribui a esse encontro o pedido de Galípolo para dar uma chance à proposta do BRB.

Os advogados pediram à PF os registros da viagem a serviço de Paulo Sérgio entre São Paulo e Brasília, de 19 a 21 de março. Também solicitaram informações sobre deslocamentos de veículos oficiais do BC com destino à residência de Galípolo entre os dias 18 e 20.

Galípolo nega ter pedido apoio à proposta do BRB

Em depoimento anterior divulgado pela Jovem Pan, Paulo Sérgio situou o pedido entre o fim de fevereiro e o início de março de 2025. Na manifestação juntada ao inquérito, os advogados apontam o jantar de 20 de março como a ocasião em que a conversa ocorreu.

Ao ser ouvido como testemunha em 7 de outubro de 2026, Galípolo foi questionado sobre a versão de Paulo Sérgio. Segundo a síntese da PF, ele respondeu que “esse relato jamais aconteceu”. O presidente do BC afirmou que, nas reuniões sobre o Master, cobrava da equipe análises dos balanços e explicações sobre a demora em comunicar ao Ministério Público os indícios de fraude nas carteiras de crédito.

O BRB anunciou a proposta de comprar parte do Master em 28 de março de 2025, oito dias depois do segundo jantar descrito pela defesa. O negócio dependia de aval do Banco Central, que rejeitou a operação em setembro.

Entenda o caso Master

A Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero em 18 de novembro de 2025 para investigar suspeitas de fraude em operações entre o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB). O Banco Central apontou indícios de que R$ 12,2 bilhões em créditos vendidos pelo Master ao banco público estavam ligados a empréstimos cuja existência não foi comprovada.

Controlado por Daniel Vorcaro, o Master cresceu captando recursos por meio de CDBs com juros acima dos praticados no mercado. Diante de uma crise de liquidez, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da instituição em novembro de 2025.

Vorcaro foi preso pela primeira vez em 17 de novembro de 2025, no Aeroporto de Guarulhos, quando se preparava para embarcar para Dubai. Ele foi solto com medidas cautelares e voltou a ser preso em 4 de março de 2026, durante a terceira fase da operação. Em outubro, a PF indiciou Vorcaro e outras 14 pessoas, entre elas o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

Com o avanço das investigações, o caso passou a abranger suspeitas de lavagem de dinheiro, corrupção, vazamento de informações sigilosas e cooptação de agentes públicos. A investigação tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), onde também são analisados procedimentos sobre menções a ministros da Corte em materiais extraídos do celular de Vorcaro.