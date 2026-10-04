Conheça o Dr. Daniel Santos, governador eleito do Pará em primeiro turno

Dr. Daniel Santos (Podemos) foi eleito neste domingo (04) governador do Pará. Ele recebeu 51,37% dos votos, equivalente a 2.345.421 votos, com 99,97% das urnas apuradas. Daniel chegou às eleições de 2026 depois de uma trajetória eleitoral na qual venceu todas as cinco disputas anteriores.

Ex-vereador, ex-deputado estadual e prefeito de Ananindeua por dois mandatos, o médico deixou o comando do segundo município mais populoso do Pará para disputar pela primeira vez o governo estadual. Daniel Barbosa Santos nasceu em Açailândia, no Maranhão, mas mudou-se ainda criança para o Pará. Formado em Medicina pela Universidade do Estado do Pará (Uepa), especializou-se em ginecologia e obstetrícia antes de ingressar na política.

A estreia nas urnas ocorreu em 2012, quando Daniel, então filiado ao PSDB, concorreu a vereador de Ananindeua e foi eleito com 4.445 votos. Quatro anos depois, renovou o mandato com 12.675 votos, quase triplicando a votação da eleição anterior. A passagem pela Câmara Municipal abriu caminho para uma disputa estadual: em 2018, concorreu a deputado estadual e recebeu 113.588 votos, conquistando uma cadeira na Assembleia Legislativa do Pará.

Duas vitórias em Ananindeua

Daniel permaneceu apenas metade do mandato na Assembleia antes de buscar a Prefeitura de Ananindeua. Já filiado ao MDB, entrou na eleição municipal de 2020 e venceu no primeiro turno com 152.352 votos. Quatro anos depois, agora pelo PSB, disputou a reeleição em uma posição eleitoral ainda mais confortável: recebeu 229.930 votos, ou 83,48% dos válidos, contra 8,38% de Antonio Doido (MDB), segundo colocado. O resultado garantiu um segundo mandato sem necessidade de nova votação.

A sequência também mostra o crescimento de sua votação ao longo das cinco eleições anteriores: 4.445 votos em 2012, 12.675 em 2016, 113.588 em 2018, 152.352 em 2020 e 229.930 em 2024. As disputas envolvem cargos e eleitorados diferentes, mas todas terminaram com Daniel eleito.

Primeira disputa pelo governo

O segundo mandato na Prefeitura de Ananindeua terminou antes do previsto para que Daniel pudesse concorrer ao governo do Pará. A candidatura também veio acompanhada de uma nova mudança partidária. Depois de passar por PSDB, MDB e PSB, ele deixou o partido pelo qual havia sido reeleito prefeito e ingressou no Podemos, legenda que o lançou ao governo em 2026.

Aos 40 anos, Daniel chega assim à primeira eleição estadual majoritária de sua carreira. A candidatura ao governo ocorre 14 anos depois de sua primeira eleição para vereador de Ananindeua e oito anos depois de ter chegado à Assembleia Legislativa.