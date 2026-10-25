Conheça Omar Aziz, governador eleito do Amazonas

Aziz, que deixou a disputa pelo Senado em segundo plano para tentar retornar ao governo estadual, recebeu xx% dos votos, contra xx% de Maria do Carmo Seffair (PL)

Omar José Abdel Aziz (PSD), 68 anos, foi eleito neste domingo (08) para mais quatro anos de mandato no governo do Amazonas – ele já tinha govenado o Estado entre 2010 e 2014, depois de construir uma trajetória política que passou pela Câmara Municipal de Manaus, Assembleia Legislativa, Prefeitura, vice-governadoria e Senado Federal.

Aziz, que deixou a disputa pelo Senado em segundo plano para tentar retornar ao governo estadual, recebeu 60,07% dos votos, contra 39,93% de Maria do Carmo Seffair (PL) com 86,89% das urnas apuradas. No primeiro turno, realizado no dia 5 de outubro, Aziz tinha vencido o primeiro turno ao alcançar 40,63% do votos, equivalente a 841.846 votos, contra 24,49%, 507.335 votos, de Seffair.

Nascido em Garça, no interior de São Paulo, em 13 de agosto de 1958, Omar Aziz mudou-se ainda jovem para o Amazonas. Formou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e iniciou a trajetória política em movimentos estudantis. Atualmente, exerce o segundo mandato consecutivo como senador pelo estado, com mandato previsto até 2031.

Trajetória

A primeira eleição de Omar Aziz ocorreu em 1988, quando foi eleito vereador de Manaus. Ele foi reeleito em 1992 e, dois anos depois, chegou à Assembleia Legislativa do Amazonas como o deputado estadual mais votado.

Em 1996, foi eleito vice-prefeito de Manaus na chapa de Alfredo Nascimento. Em 2000, foi reeleito para o cargo. Dois anos depois, deixou a Prefeitura para disputar o governo estadual como vice de Eduardo Braga. A chapa venceu a eleição, e Aziz assumiu a vice-governadoria em 2003. Em 2006, os dois foram reeleitos.

A mudança para o comando do Executivo estadual ocorreu em 2010. Com a saída de Eduardo Braga para disputar uma vaga no Senado, Omar Aziz assumiu o governo e, naquele mesmo ano, foi eleito para permanecer no cargo. Segundo o Senado, ele obteve 63,9% dos votos, resultado que o colocou entre os governadores mais votados da história do Amazonas.

Aziz permaneceu no governo até abril de 2014, quando renunciou ao cargo para disputar o Senado. Naquele ano, venceu a eleição com 58,51% dos votos válidos, mais de 930 mil votos, e iniciou o primeiro mandato como senador em 2015.

Papel no Senado

No Congresso, Omar Aziz passou a atuar em diferentes comissões e ganhou projeção nacional durante a CPI da Pandemia, instalada em 2021. Ele presidiu o colegiado, que investigou ações e omissões do governo de Jair Bolsonaro e de outras autoridades no enfrentamento da pandemia de Covid-19.

Antes disso, também presidiu a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e participou de outras comissões. Entre os temas associados à sua atuação parlamentar estão a Zona Franca de Manaus, saúde, educação, infraestrutura e questões relacionadas à Amazônia.

Em 2022, Aziz foi reeleito para o Senado pelo Amazonas. A nova legislatura começou em fevereiro de 2023 e tem mandato previsto até 2031. Na atual composição do Senado, ele é líder do PSD e participa de comissões como a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor.