Conheça Sérgio Moro, ex-juiz federal que vai governar o Paraná

Sérgio Moro (PL) foi eleito governador do Paraná (PR) em primeiro turno. Com 100% das urnas apuradas, ele recebeu 50,10% dos votos. Ex-juiz federal da Operação Lava Jato e ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro, ocupa uma cadeira no Senado desde 2023 e concorre agora ao governo paranaense.

Nascido em Maringá, em 1º de agosto de 1972, Moro é formado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá e concluiu mestrado e doutorado na Universidade Federal do Paraná, onde também lecionou. Ingressou na magistratura federal em 1996.

Moro ganhou projeção nacional a partir de 2014 como juiz responsável por processos da Operação Lava Jato em Curitiba. Deixou a magistratura em 2018 e, no ano seguinte, assumiu o Ministério da Justiça e Segurança Pública no governo Bolsonaro. Permaneceu no cargo até abril de 2020, quando deixou o governo após divergências com o então presidente.

Da magistratura às urnas

Em 2021, Moro filiou-se ao Podemos e chegou a lançar uma pré-candidatura presidencial. No ano seguinte, migrou para o União Brasil, abandonou o projeto de concorrer ao Planalto e disputou o Senado pelo Paraná. Na primeira eleição da carreira, em 2022, foi eleito senador com 1.953.159 votos.

A trajetória partidária mudou novamente antes da eleição estadual. Moro deixou o União Brasil e ingressou no PL, legenda pela qual disputa o governo em 2026.