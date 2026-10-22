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Contra quem Lula disputou cada eleição presidencial

Trajetória do petista nas urnas inclui confrontos com Collor, FHC, Serra, Alckmin, Jair Bolsonaro e agora Flávio Bolsonaro

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da sessão de abertura do fórum Um Projeto de Brasil, na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI) em 2024
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Marcelo Camargo/Agência Brasil

Lula enfrentou diferentes adversários em suas sete candidaturas à Presidência. Em 1989, disputou o segundo turno contra Fernando Collor e perdeu por 53,03% a 46,97% dos votos válidos.

Em 1994 e 1998, seu principal adversário foi Fernando Henrique Cardoso. O tucano venceu as duas eleições no primeiro turno.

Em 2002, Lula superou José Serra no segundo turno e chegou ao Planalto pela primeira vez. Em 2006, enfrentou Geraldo Alckmin, que anos depois se tornaria seu vice-presidente.

Na eleição de 2022, o confronto final foi contra Jair Bolsonaro. Lula venceu por 50,90% a 49,10% e iniciou o terceiro mandato em 2023.

Em 2026, o adversário é Flávio Bolsonaro, filho mais velho do ex-presidente. O senador venceu o primeiro turno por 47,03% a 45,16% dos votos válidos.

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