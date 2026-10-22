Contra quem Lula disputou cada eleição presidencial

Trajetória do petista nas urnas inclui confrontos com Collor, FHC, Serra, Alckmin, Jair Bolsonaro e agora Flávio Bolsonaro

Lula enfrentou diferentes adversários em suas sete candidaturas à Presidência. Em 1989, disputou o segundo turno contra Fernando Collor e perdeu por 53,03% a 46,97% dos votos válidos.

Em 1994 e 1998, seu principal adversário foi Fernando Henrique Cardoso. O tucano venceu as duas eleições no primeiro turno.

Em 2002, Lula superou José Serra no segundo turno e chegou ao Planalto pela primeira vez. Em 2006, enfrentou Geraldo Alckmin, que anos depois se tornaria seu vice-presidente.

Na eleição de 2022, o confronto final foi contra Jair Bolsonaro. Lula venceu por 50,90% a 49,10% e iniciou o terceiro mandato em 2023.

Em 2026, o adversário é Flávio Bolsonaro, filho mais velho do ex-presidente. O senador venceu o primeiro turno por 47,03% a 45,16% dos votos válidos.