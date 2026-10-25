Da metalurgia a virada história: Lula chega ao quarto mandato

Presidente consegiu reverter o resultado do primeiro turno e derrotar Flávio Bolsonaro na votação decisiva

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito para o seu quarto mandato neste domingo (25) em uma eleição histórica no Brasil, pois marcou a primeira vez que um candidato que saiu atrás no primeiro turno conseguiu virar o resultado e sair eleito.

Lula havia ido para o segundo turno depois de receber 45,16% dos votos, equivalente a 53.879.538 votos, contra 47,03% de Flávio Bolsonaro (PL), que alcançou 56.104.503 votos. Agora no segundo turno, com 99,84% das urnas apuradas, ele recebeu 51,76%, o que representa 64.116.469 de votos, contra 48,24% de Flávio, equivalente a 59.762.005 votos.

Com a vitória, Lula, de 80 anos, renova o título de presidente mais velho do Brasil, marca que ele já tinha alcançado em 2022, quando derrotou Jair Bolsonaro e chegou ao terceiro mandato.

Após a derrota no primeiro turno, Lula havia dito que estava decepcionado com o resultado da eleição. “Vocês pensam que eu não fiquei decepcionado? Toda eleição eu fico decepcionado, porque todas eu quero vencer no primeiro turno”, declarou o presidente.

Trajetória

A primeira disputa presidencial de Lula foi em 1989, na eleição que marcou a redemocratização do país. Ele chegou ao segundo turno contra Fernando Collor de Mello, mas perdeu. Em 1994 e 1998, voltou a concorrer e foi derrotado por Fernando Henrique Cardoso nas duas ocasiões.

A vitória veio em 2002. Lula venceu José Serra no segundo turno e assumiu a Presidência em janeiro de 2003. Quatro anos depois, foi reeleito ao derrotar Geraldo Alckmin, então candidato do PSDB.

Em 2010, deixou o cargo após dois mandatos e apoiou a candidatura de Dilma Rousseff, eleita naquele ano e reeleita em 2014.

Lula voltou a disputar a Presidência em 2022. Antes disso, porém, ficou fora da eleição de 2018 por causa das condenações da Operação Lava Jato. Posteriormente, as decisões foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que entendeu que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar os processos.

Com os direitos políticos recuperados, Lula enfrentou o ex-presidente, e agora preso, Jair Bolsonaro no segundo turno de 2022. Foi eleito com 60,3 milhões de votos, contra 58,2 milhões do adversário.

Do sindicato ao Planalto

Lula nasceu em Garanhuns, em Pernambuco, em 1945. Ainda criança, mudou-se com a família para São Paulo.

Na adolescência, começou a trabalhar e, posteriormente, tornou-se metalúrgico. A atuação sindical o levou à presidência do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema.

Em 1980, ajudou a criar o PT. Seis anos depois, foi eleito deputado federal por São Paulo.

A eleição presidencial de 1989 marcou sua primeira tentativa de chegar ao Planalto. Depois das derrotas de 1989, 1994 e 1998, Lula venceu em 2002.

Os dois mandatos seguintes se tornaram seu principal período de permanência no poder. Depois de deixar a Presidência, continuou como uma das principais lideranças políticas do país.

Eleições de 2026

Quatro anos depois, Lula volta às urnas para tentar permanecer no Palácio do Planalto. O principal adversário nas pesquisas é Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Lula deu início a sua campanha pelo quarto mandato em São Bernardo do Campo, cidade que faz parte da história política do presidente. Foi lá que Lula trabalhou como metalúrgico e começou a atuar no movimento sindical. No fim dos anos 1970, ganhou projeção nacional ao liderar greves de trabalhadores da região.

Em 1980, participou da fundação do Partido dos Trabalhadores (PT). A partir dali, passou a disputar eleições e se tornou uma das principais lideranças da oposição durante a redemocratização.