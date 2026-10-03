JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Jornal Jovem Pan | 19h00 - 21h00
Política

Datafolha: Celina Leão tem 55%, Grass, 27%, e Belmonte, 10%, no DF

Governadora supera metade dos votos válidos na última pesquisa antes do primeiro turno

Jovem Pan

Celina Leão e Leandro Grass
Celina Leão e Leandro Grass Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil e Carlos Gandra/CLDF

A governadora Celina Leão (PP) tem 55% dos votos válidos na disputa pelo governo do Distrito Federal, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (3). Leandro Grass (PT) aparece com 27%, enquanto Paula Belmonte (PSDB) registra 10%. A diferença entre os dois primeiros é de 28 pontos percentuais.

Os números consideram os votos válidos da pesquisa estimulada, que excluem brancos, nulos e indecisos. Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa obter mais da metade dos votos válidos. Celina aparece acima desse patamar no levantamento.

A pesquisa foi encomendada pela Globo e pela Folha de S.Paulo e ouviu 1.620 eleitores de 16 anos ou mais entre 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número DF-07243/2026.

Assuntos

continue lendo

Foto prismada de Lula e Flávio Bolsonaro Política Quaest: Lula aparece em disputa acirrada com 46% contra 45% de Flávio no 1º turno No último dia 28, a pesquisa mostrou Lula com 39% das intenções de voto e Flávio com 34%
  1. Flávio fez último ato de rua antes do 1º turno ao lado de aliados no Rio Estadão Conteúdo · há 28 minutos
  2. Datafolha: Lula tem 45% contra 42% de Flávio no primeiro turno Jovem Pan · há 51 minutos
  3. Datafolha: Cleitinho tem 53%, Patrus, 21%, e Kalil, 9%, em MG Jovem Pan · há 1 hora
  4. Datafolha: Raquel Lyra tem 49% e João Campos, 48%, dos votos válidos em PE Jovem Pan · há 1 hora