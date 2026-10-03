Datafolha: Celina Leão tem 55%, Grass, 27%, e Belmonte, 10%, no DF

A governadora Celina Leão (PP) tem 55% dos votos válidos na disputa pelo governo do Distrito Federal, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (3). Leandro Grass (PT) aparece com 27%, enquanto Paula Belmonte (PSDB) registra 10%. A diferença entre os dois primeiros é de 28 pontos percentuais.

Os números consideram os votos válidos da pesquisa estimulada, que excluem brancos, nulos e indecisos. Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa obter mais da metade dos votos válidos. Celina aparece acima desse patamar no levantamento.

A pesquisa foi encomendada pela Globo e pela Folha de S.Paulo e ouviu 1.620 eleitores de 16 anos ou mais entre 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número DF-07243/2026.