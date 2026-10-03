Datafolha: Cleitinho tem 53%, Patrus, 21%, e Kalil, 9%, em MG

Senador supera metade dos votos válidos e tem vantagem de 32 pontos sobre o candidato do PT

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) tem 53% dos votos válidos para o governo de Minas Gerais, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (3). Patrus Ananias (PT) aparece com 21%, enquanto Alexandre Kalil (PDT) registra 9%. A diferença entre os dois primeiros é de 32 pontos percentuais.

Flávio Roscoe (PL) e Mateus Simões (PSD) aparecem com 4% cada, seguidos por Gabriel (MDB), com 3%, e Ben Mendes (Missão), com 2%. Rafael Duda (PSTU), Professor Túlio Lopes (PCB) e Henrique Áreas (PCO) registram 1% cada. Indira Xavier (UP) não pontuou.

O resultado é da pesquisa estimulada e considera apenas os votos válidos, sem brancos, nulos e indecisos. Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa obter mais da metade dos votos válidos. Cleitinho aparece acima desse patamar no levantamento.

O Datafolha ouviu 2.010 eleitores de 16 anos ou mais entre 2 e 3 de outubro. A pesquisa foi contratada pela Globo e pela Folha de S.Paulo e tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número MG-06705/2026.