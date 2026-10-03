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Datafolha: Raquel Lyra tem 49% e João Campos, 48%, dos votos válidos em PE

Governadora e ex-prefeito estão empatados dentro da margem de erro de dois pontos percentuais

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Raquel Lyra e João Campos, candidatos em PE.
Raquel Lyra e João Campos, candidatos em PE. Reprodução

A governadora Raquel Lyra (PSD) tem 49% dos votos válidos para o governo de Pernambuco, enquanto João Campos (PSB) registra 48%, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (3), véspera do primeiro turno. Os dois estão empatados dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

Ivan Moraes (PSOL) e Renan Hallais (Missão) aparecem com 1% cada. Victor Assis (PCO), Professora Camila (UP) e Guilherme Fonseca (PSTU) não pontuaram no levantamento.

Nos votos totais da pesquisa estimulada, Raquel tem 46%, mesmo percentual da rodada anterior, divulgada em 1º de outubro. João Campos passou de 44% para 45%. Ivan Moraes e Renan Hallais registram 1% cada. Brancos, nulos ou nenhum somam 4%, enquanto os indecisos representam 3%.

Os votos válidos excluem brancos e nulos. Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa receber mais da metade dos votos válidos.

O Datafolha ouviu 1.650 eleitores de 16 anos ou mais entre 2 e 3 de outubro. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pela Folha de S.Paulo e tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número PE-02404/2026.

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