Datafolha: Tarcísio tem 60% e Haddad, 35%, dos votos válidos em SP

Ao chegarem a debate, Haddad foca em 4 anos de governo de concorrente e Tarcísio fala de futuro

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem 60% dos votos válidos na disputa pelo governo de São Paulo, enquanto Fernando Haddad (PT) registra 35%, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (3), véspera do primeiro turno. A diferença entre os dois é de 25 pontos percentuais.

Vera Lúcia (PSTU) e Carlos Machado (PCB) aparecem com 2% cada. Vivian Mendes (UP) e Izadora Dias (PCO) registram 1% cada. Os percentuais são da pesquisa estimulada e excluem votos em branco, nulos e indecisos.

Nos votos totais, Tarcísio subiu de 50% para 55% na comparação com a pesquisa de 1º de outubro, enquanto Haddad oscilou de 33% para 32%. Vera Lúcia aparece com 2%. Carlos Machado, Vivian Mendes e Izadora Dias têm 1% cada. Brancos, nulos ou nenhum somam 6%, e 3% dos entrevistados estão indecisos.

Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa obter mais da metade dos votos válidos. Na simulação do Datafolha, Tarcísio aparece acima desse patamar.

A pesquisa foi encomendada pela Globo e pela Folha de S.Paulo e ouviu 2.520 eleitores de 16 anos ou mais entre 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP-09337/2026.