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Política

Debate Band/Jovem Pan: Acompanhe ao vivo o 1º confronto direto entre Flávio e Lula

Candidatos estarão frente a frente pela primeira vez

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Prismada Lula e Flávio Bolsonaro
Lula e Flávio Bolsonaro Ricardo Stuckert/PR/Edilson Rodrigues/Agência Senado

Os candidatos à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) se encontram pela primeira vez na noite deste domingo (18) em debate promovido nos estúdios da Band. A Jovem Pan é parceira do debate.

Os âncoras Eduardo Oinegue e Adriana Araújo farão a mediação e formularão as perguntas da emissora. Um sorteio definiu o posicionamento: Flávio ficará do lado esquerdo e Lula do lado direito.

O programa está dividido em três blocos, com perguntas dos apresentadores e confronto direto entre os candidatos:

Primeiro bloco: Os âncoras fazem uma pergunta para cada candidato. Em seguida, os dois ficam livres no estúdio para debater por 30 minutos.

Segundo bloco: Os âncoras elaboram uma pergunta para cada participante. Depois, um candidato pergunta diretamente ao outro.

Terceiro bloco: Segue a mesma regra do bloco anterior (perguntas dos âncoras + confronto direto). O bloco termina com as considerações finais de cada candidato.

A transmissão será ao vivo pelas TVs, rádios e plataformas digitais do Grupo Bandeirantes, em pool com TV Gazeta, TV Cultura, Jovem Pan e o jornal O Estado de S. Paulo.

As regras foram definidas pela direção da Band em acordo com os representantes dos partidos.

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