Debate Band/Jovem Pan: Saiba quem integra as comitivas de Lula e Flávio

Os candidatos Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT), que protagonizam um debate na noite deste domingo (18), serão acompanhados nos estúdios da Band por uma comitiva de autoridades e apoiadores de suas campanhas. A Jovem Pan é parceira do debate.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro chegou à Band acompanhado dos seguintes apoiadores:

Paulo Skaf

Tarcísio de Freitas

André do Prado

Duda Lima

Sérgio Moro

Pablo Marçal

Deltan Dallagnol

Nikolas Ferreira

Os seguintes nomes integram a comitiva do atual presidente:

Geraldo Alckmin

Fernando Haddad

Simone Tebet

Marco Aurélio

João Campos

Tabata Amaral

Marina Silva

Como funcionará o debate

Os âncoras Eduardo Oinegue e Adriana Araújo farão a mediação e formularão as perguntas da emissora. Um sorteio definiu o posicionamento: Flávio ficará do lado esquerdo e Lula do lado direito.

O programa está dividido em três blocos, com perguntas dos apresentadores e confronto direto entre os candidatos:

Primeiro bloco: Os âncoras fazem uma pergunta para cada candidato. Em seguida, os dois ficam livres no estúdio para debater por 30 minutos.

Segundo bloco: Os âncoras elaboram uma pergunta para cada participante. Depois, um candidato pergunta diretamente ao outro.

Terceiro bloco: Segue a mesma regra do bloco anterior (perguntas dos âncoras + confronto direto). O bloco termina com as considerações finais de cada candidato.

A transmissão será ao vivo pelas TVs, rádios e plataformas digitais do Grupo Bandeirantes, em pool com TV Gazeta, TV Cultura, Jovem Pan e o jornal O Estado de S. Paulo.

As regras foram definidas pela direção da Band em acordo com os representantes dos partidos.