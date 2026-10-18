Debate Band/Jovem Pan: Saiba quem integra as comitivas de Lula e Flávio
Os candidatos Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT), que protagonizam um debate na noite deste domingo (18), serão acompanhados nos estúdios da Band por uma comitiva de autoridades e apoiadores de suas campanhas. A Jovem Pan é parceira do debate.
O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro chegou à Band acompanhado dos seguintes apoiadores:
- Paulo Skaf
- Tarcísio de Freitas
- André do Prado
- Duda Lima
- Sérgio Moro
- Pablo Marçal
- Deltan Dallagnol
- Nikolas Ferreira
Os seguintes nomes integram a comitiva do atual presidente:
- Geraldo Alckmin
- Fernando Haddad
- Simone Tebet
- Marco Aurélio
- João Campos
- Tabata Amaral
- Marina Silva
Como funcionará o debate
Os âncoras Eduardo Oinegue e Adriana Araújo farão a mediação e formularão as perguntas da emissora. Um sorteio definiu o posicionamento: Flávio ficará do lado esquerdo e Lula do lado direito.
O programa está dividido em três blocos, com perguntas dos apresentadores e confronto direto entre os candidatos:
Primeiro bloco: Os âncoras fazem uma pergunta para cada candidato. Em seguida, os dois ficam livres no estúdio para debater por 30 minutos.
Segundo bloco: Os âncoras elaboram uma pergunta para cada participante. Depois, um candidato pergunta diretamente ao outro.
Terceiro bloco: Segue a mesma regra do bloco anterior (perguntas dos âncoras + confronto direto). O bloco termina com as considerações finais de cada candidato.
A transmissão será ao vivo pelas TVs, rádios e plataformas digitais do Grupo Bandeirantes, em pool com TV Gazeta, TV Cultura, Jovem Pan e o jornal O Estado de S. Paulo.
As regras foram definidas pela direção da Band em acordo com os representantes dos partidos.
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