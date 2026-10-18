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Debate Band/Jovem Pan: Saiba quem integra as comitivas de Lula e Flávio

A Jovem Pan é parceira do debate

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Flávio Bolsonaro e Lula
Flávio Bolsonaro e Lula MAURO PIMENTEL / AFP e Ricardo Stuckert

Os candidatos Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT), que protagonizam um debate na noite deste domingo (18), serão acompanhados nos estúdios da Band por uma comitiva de autoridades e apoiadores de suas campanhas. A Jovem Pan é parceira do debate.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro chegou à Band acompanhado dos seguintes apoiadores:

  • Paulo Skaf
  • Tarcísio de Freitas
  • André do Prado
  • Duda Lima
  • Sérgio Moro
  • Pablo Marçal
  • Deltan Dallagnol
  • Nikolas Ferreira

Os seguintes nomes integram a comitiva do atual presidente:

  • Geraldo Alckmin
  • Fernando Haddad
  • Simone Tebet
  • Marco Aurélio
  • João Campos
  • Tabata Amaral
  • Marina Silva

Como funcionará o debate

Os âncoras Eduardo Oinegue e Adriana Araújo farão a mediação e formularão as perguntas da emissora. Um sorteio definiu o posicionamento: Flávio ficará do lado esquerdo e Lula do lado direito.

O programa está dividido em três blocos, com perguntas dos apresentadores e confronto direto entre os candidatos:

Primeiro bloco: Os âncoras fazem uma pergunta para cada candidato. Em seguida, os dois ficam livres no estúdio para debater por 30 minutos.

Segundo bloco: Os âncoras elaboram uma pergunta para cada participante. Depois, um candidato pergunta diretamente ao outro.

Terceiro bloco: Segue a mesma regra do bloco anterior (perguntas dos âncoras + confronto direto). O bloco termina com as considerações finais de cada candidato.

A transmissão será ao vivo pelas TVs, rádios e plataformas digitais do Grupo Bandeirantes, em pool com TV Gazeta, TV Cultura, Jovem Pan e o jornal O Estado de S. Paulo.

As regras foram definidas pela direção da Band em acordo com os representantes dos partidos.

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