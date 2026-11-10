Defesa de Milton Leite contesta denúncia do MP: ‘Não há provas concretas’

Ministério Público de São Paulo apresentou queixa contra o ex-presidente da Câmara Municipal da capital por organização criminosa

A defesa do ex-presidente da Câmara Municipal da capital Milton Leite (União) disse nesta terça-feira (10) que recebeu “com surpresa” a notícia de denúncia pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) ao ex-vereador por organização criminosa.

“Acusação proposta apoia-se essencialmente em menções feitas por terceiros e em depoimentos de ‘ouvir dizer’, sem nenhum elemento concreto que o vincule aos fatos imputados.” Defesa de Milton Leite

Segundo a defesa, não há nada de ilícito identificado no curso das investigações em relação a Milton Leite. “A defesa reafirma, com convicção, a inocência de seu cliente”.

A defesa afirmou ainda que não há nada de concreto que justifique a prisão preventiva do ex-parlamentar, já que o pedido seria baseado em “presunções e elementos genéricos”, sem que a lei seja cumprida.

Denúncia do MP

O MP-SP tinha apresentado denúncia contra o ex-vereador por organização criminosa. Ele é apontado como o verdadeiro dono da empresa de ônibus Transwolff, utilizada pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) para lavar dinheiro do crime organizado.

Segundo os investigadores, o vereador atuou como “ponte da facção junto ao poder público no setor de transportes”. Em setembro, ele disse ao Estadão/Broadcast que era inocente.

“O denunciado MILTON LEITE DA SILVA, ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, valendo-se de sua influência política e da sua posição de verdadeiro proprietário da empresa Transwolff Transportes e Turismo Ltda., utilizada pelo Primeiro Comando da Capital – PCC, promoveu os interesses da facção no âmbito da prestação de serviço do transporte público no município de São Paulo.”

Uma de suas funções era exercer influência sobre o então presidente da SPTrans, Levi dos Santos Oliveira, para obter atos administrativos favoráveis aos interesses da empresa.

Para corroborar a acusação, citam contrato de locação firmado entre a empresa de transporte e a Comércio Neumax Ltda, construtora de Leite, no valor de R$ 850 mil mensais. O documento foi encontrado no escritório de Cícero de Oliveira, o Té, um dos sócios formais da Transwolff.

*Com informação do Estadão Conteúdo