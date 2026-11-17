Petição enviada a Alexandre de Moraes também solicita o bloqueio de bens do senador, sua inclusão na lista da Interpol e a extradição dos Estados Unidos

Desde a ida para os Estados Unidos, Flávio votou remotamente em sessões e indicou dois assessores para seu gabinete.

O deputado do Partido dos Trabalhadores Alencar Santana e advogados do Grupo Prerrogativas enviaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma petição pelo bloqueio do salário de Flávio Bolsonaro (PL) e a suspensão do seu mandato de senador da República. A petição foi enviada ao ministro da Corte Alexandre de Moraes.

Eles sustentam que o ex-candidato à Presidência descumpriu deliberadamente as medidas cautelares impostas pelo STF. Moraes, por pedido da Polícia Federal (PF) que já apontava o risco de fuga de Flávio, pediu que o senador entregasse seus passaportes logo após a perda na corrida eleitoral.

A decisão foi tomada no âmbito do inquérito que investiga Flávio Bolsonaro e Willer Tomaz por lavagem de dinheiro. A PF também justificou a medida pelo “precedente concreto” de Willer, amigo do senador, que está nos Estados Unidos enquanto é investigado.

Assinaram junto com o deputado os advogados Marco Aurélio de Carvalho e Reinaldo Santos de Almeida. Eles afirmam que, além do salário de Flávio Bolsonaro, que passa dos R$ 46 mil, o parlamentar dispõe de uma estrutura parlamentar com o custo total que chega a aproximadamente R$ 400 mil.

Eles solicitam o “bloqueio de bens móveis e imóveis, contas bancárias, aplicações financeiras e chaves Pix do investigado, com a retenção do subsídio e de quaisquer valores creditados pelo Senado Federal em seu favor”.

A petição, solicita que o Senado forneça, em 48 horas, informações sobre a viagem, para que seja averiguado se houve “eventual comunicação de ausência do País feita pelo investigado”, registros sobre votação remota, despesas do gabinete e recursos utilizados.

Desde a ida para os Estados Unidos, Flávio votou remotamente em sessões e indicou dois assessores para seu gabinete.

O documento também solicita que, expedido o mandado, a Polícia Federal promova a inclusão do nome do investigado na difusão vermelha da Interpol, bem como a adoção das providências necessárias à formulação do pedido de extradição aos Estados Unidos da América”.