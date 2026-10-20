JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Jornal Jovem Pan | 20h15 - 22h35
Política

Deputado eleito pelo PL diz ter sofrido atentado em São Paulo: ‘Deram um tiro no meu carro’

Segundo o Felipe Sertanejo (PL-SP), o caso teria ocorrido na Avenida Giovanni Gronchi, na zona sul da capital paulista

Jovem Pan

Deputado Felipe Sertanejo (PL-SP)
Deputado eleito Felipe Sertanejo (PL-SP) Reprodução/Instagram

O deputado estadual eleito no primeiro turno das eleições 2026, Felipe Sertanejo (PL-SP), disse nesta terça-feira (20) ter sofrido uma tentativa de homicídio em São Paulo.

Segundo o parlamentar, o caso teria ocorrido na Avenida Giovanni Gronchi, na zona sul da capital paulista, por volta das 19h30. Em vídeo registrado pelo próprio deputado eleito após o atentado, é possível ver as marcas de bala no veículo.

No vídeo, ele também agradece a Deus por estar bem e diz que vai achar quem teria atentado contra ele. “Pararam dois vagabundos do meu lado deram um tiro no meu carro em direção a minha cabeça. Graças a Deus meu carro é blindado. Estou aqui na delegacia do 98 para fazer um boletim de ocorrência para tentar achar esses vagabundos”, disse Sertanejo.

A Jovem Pan entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) e aguarda retorno.

Assuntos

continue lendo

Paramount Building é visto em 1501 Broadway na cidade de Nova York, Estados Unidos, em 7 de agosto de 2026. (Foto de Marcin Golba/NurPhoto) (Foto de Marcin Golba/NurPhoto via AFP) TV e Cinema Paramount+ está confirmada na CCXP26  Streaming retorna ao festival com um catálogo recheado de franquias queridas pelos fãs; detalhes de painéis e atrações ainda serão anunciados
  1. Reta final: sertanejos apoiam Flávio Bolsonaro; Lula reúne artistas de vários gêneros Jovem Pan · há 21 minutos
  2. Marçal chama Renan de nazista e ex-candidato responde: ‘Caso Flávio vença, serei perseguido’ Jovem Pan · há 1 hora
  3. Flávio Bolsonaro só poderá ir a debate na ‘Globo’ se quebrar sigilo, diz Lula Estadão Conteúdo · há 2 horas
  4. Comitê da Meta aponta ‘falhas recorrentes’ na moderação de conteúdo eleitoral Jovem Pan · há 3 horas