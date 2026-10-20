Deputado eleito pelo PL diz ter sofrido atentado em São Paulo: ‘Deram um tiro no meu carro’

Segundo o Felipe Sertanejo (PL-SP), o caso teria ocorrido na Avenida Giovanni Gronchi, na zona sul da capital paulista

O deputado estadual eleito no primeiro turno das eleições 2026, Felipe Sertanejo (PL-SP), disse nesta terça-feira (20) ter sofrido uma tentativa de homicídio em São Paulo.

Segundo o parlamentar, o caso teria ocorrido na Avenida Giovanni Gronchi, na zona sul da capital paulista, por volta das 19h30. Em vídeo registrado pelo próprio deputado eleito após o atentado, é possível ver as marcas de bala no veículo.

No vídeo, ele também agradece a Deus por estar bem e diz que vai achar quem teria atentado contra ele. “Pararam dois vagabundos do meu lado deram um tiro no meu carro em direção a minha cabeça. Graças a Deus meu carro é blindado. Estou aqui na delegacia do 98 para fazer um boletim de ocorrência para tentar achar esses vagabundos”, disse Sertanejo.

A Jovem Pan entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) e aguarda retorno.