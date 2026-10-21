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É possível justificar o voto depois da eleição? Veja prazos e regras

Eleitor que não justificar no domingo ainda pode regularizar a ausência pelos canais da Justiça Eleitoral

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É possível justificar o voto depois da eleição? Veja prazos e regras
Aplicativo e-Título Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Sim. A ausência pode ser justificada depois do dia da eleição, desde que o eleitor respeite o prazo definido pela Justiça Eleitoral.

No segundo turno de 2026, o limite é 8 de janeiro de 2027. O pedido pode ser apresentado pelo e-Título, Autoatendimento Eleitoral ou em cartório.

Na justificativa posterior, o eleitor informa o motivo da ausência e apresenta a documentação necessária para análise.

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