e-Título vale como documento no segundo turno? Entenda quando é preciso apresentar foto

Aplicativo pode identificar o eleitor quando exibe fotografia; sem imagem, é necessário levar outro documento oficial com foto

O e-Título pode ser usado como documento de identificação no segundo turno quando a fotografia do eleitor aparece no aplicativo.

Se o aplicativo não mostrar foto, será necessário apresentar outro documento oficial com fotografia.

Mesmo usando o e-Título para se identificar, o celular não pode ser levado para dentro da cabine de votação.