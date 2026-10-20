e-Título vale como documento no segundo turno? Entenda quando é preciso apresentar foto
O e-Título pode ser usado como documento de identificação no segundo turno quando a fotografia do eleitor aparece no aplicativo.
Se o aplicativo não mostrar foto, será necessário apresentar outro documento oficial com fotografia.
Mesmo usando o e-Título para se identificar, o celular não pode ser levado para dentro da cabine de votação.
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