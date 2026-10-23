Eduardo diz que é a favor de Flávio deixar o Brasil caso seja derrotado por Lula no 2º turno

Ex-deputado disse ainda que é impossível saber se há fraude nas urnas ou não

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) afirmou, em entrevista a um podcast nos EUA nesta sexta-feira (23), que é a favor de que o irmão, o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), deixe o Brasil se perder a eleição. “Caso meu irmão perca as eleições, eu sou a favor de que ele deixe o país, com certeza”, disse Eduardo.

Durante a entrevista, Eduardo afirmou que Lula disse no debate presidencial da Band/Jovem Pan no domingo (18) que venceria de Flávio no 2º turno e, por isso, Flávio deveria deixar o Brasil pois passaria a ser investigado.

Na mesma conversa, o ex-deputado disse ainda que não tem como saber se há fraude ou não nas urnas e colocou em dúvida a legitimidade do resultado.

Apresentado pelo comentarista político Steven Crowder, o programa “Louder with Crowder” contou com a participação ao vivo de Eduardo no estúdio.

Em 2021, o norte-americano teve o canal no YouTube suspenso por uma semana por divulgar alegações falsas sobre a eleição presidencial dos EUA de 2020.

O segundo turno das eleições 2026 acontece no próximo domingo (25) entre o atual presidente, Lula e o senador Flávio Bolsonaro.