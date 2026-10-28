Eduardo publica foto ao lado de Flávio: ‘Não desistiremos do Brasil’

Nesta quarta-feira (28), o senador desembarcou com a mulher e as duas filhas nos EUA, após fugir do Brasil

O ex-deputado Eduardo Bolsonaro publicou nesta quarta-feira (28) uma foto ao lado do irmão, senador Flávio Bolsonaro (PL) após o candidato derrotado fugir do Brasil para os EUA. Na publicação, Eduardo diz que reecontrou o irmão após um “longo dia” e que eles não desistirão do Brasil.

“Ontem foi um dia longo, talvez o mais longo da minha vida. Mas prevalecemos. Mesmo aqui de fora não desistiremos do Brasil. Como diria o Professor Olavo: não parar, não precipitar, não retroceder”, escreveu Eduardo.

Segundo o ex-deputado, a foto ao lado do irmão foi tirada nesta quarta, enquanto Flávio segura uma bandeira do Brasil.

Flávio nos EUA

Flávio nos EUA

Flávio Bolsonaro chegou aos Estados Unidos nesta quarta-feira, acompanhado da mulher e das duas filhas, após deixar o Brasil pela fronteira com a Argentina. A aeronave desembarcou em Miami depois de uma escala em Guayaquil, no Equador. O candidato derrotado descumpriu determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que o proibia de sair do território brasileiro e exigia a entrega de seus passaportes.

Segundo a Direção Nacional de Migrações da Argentina, Flávio atravessou a Ponte Internacional Tancredo Neves, entre Foz do Iguaçu (PR) e Puerto Iguazú, às 22h50 de terça-feira (27), acompanhado da mulher, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, e das filhas Carolina e Luiza. Depois da travessia, a família seguiu para o Aeroporto Internacional de Puerto Iguazú, de onde embarcou em um avião particular.

A aeronave fez uma parada para reabastecimento em Guayaquil antes de seguir para Miami. De acordo com informações do serviço de rastreamento FlightAware, o avião pousou no Equador às 5h25 e decolou novamente às 6h22, com previsão inicial de chegada aos Estados Unidos às 11h39, no horário de Brasília. O trajeto, segundo o portal argentino Infobae, foi planejado para evitar o espaço aéreo brasileiro.