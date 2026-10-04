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Eduardo Riedel é eleito governador de Mato Grosso do Sul

Eleito com 67% dos votos válidos, Eduardo Riedel superou os concorrentes na disputa pelo governo estadual

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Eduardo Riedel
Veja o resultado da eleição no estado Divulgação

Com 81,26% das urnas apuradas, Eduardo Riedel (PP) está matematicamente reeleito governador de Mato Grosso do Sul, segundo a Justiça Eleitoral. O candidato soma 67,36% dos votos válidos, enquanto Fábio Trad (PT) aparece em segundo lugar, com 23,03%.

Para vencer no primeiro turno, o candidato precisa obter mais da metade dos votos válidos, excluídos brancos e nulos. O primeiro turno das eleições ocorre em 4 de outubro.

Riedel governa Mato Grosso do Sul desde 2023. Antes de chegar ao Executivo estadual, foi secretário de Governo e Gestão Estratégica. Com a reeleição, inicia novo mandato em 6 de janeiro de 2027.

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