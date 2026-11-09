Em 1º viagem internacional após eleições, Lula embarca para a Turquia para a COP 31

Presidente fará discursos na conferência climática da ONU, apresentará resultados ambientais do Brasil e terá reuniões com líderes internacionais; viagem também inclui agenda nas Filipinas

Presidente Lula (PT) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) antes de viagem para a Turquia

O presidente Lula (PT) embarcou nesta segunda-feira (9) para Antália, na Turquia, onde participará da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 31). Esta é a primeira viagem internacional do petista desde a reeleição, no dia 25 de outubro.

Lula participará da Cúpula de Líderes da conferência na quarta-feira (11) e na quinta (12). No dia 11, está previsto que o presidente faça dois pronunciamentos, sendo um deles durante a cerimônia de abertura, ao lado do presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, e do primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese.

Durante o encontro, o governo brasileiro pretende apresentar resultados relacionados à redução do desmatamento e das emissões de gases de efeito estufa. Lula também deve defender o fortalecimento do financiamento climático para países em desenvolvimento e buscar novos recursos para o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), iniciativa voltada à preservação de florestas tropicais.

O presidente também deverá apresentar dados que apontam redução de 9% nas emissões líquidas de dióxido de carbono (CO₂). O Brasil também pretende destacar os compromissos assumidos na Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC), que estabelece metas de redução das emissões entre 59% e 67% até 2035.

Reuniões bilaterais

A agenda de Lula na Turquia também prevê encontros bilaterais com representantes de outros países. De acordo com o Itamaraty, mais de 15 líderes internacionais pediram reuniões com o presidente. Os encontros ainda dependem de confirmação.

A COP 31 será realizada entre 9 e 20 de novembro, com organização compartilhada entre Turquia e Austrália. O Brasil, que sediou a edição anterior, em Belém (PA), em 2025, transferirá a presidência da conferência para os turcos.

Após os compromissos na Turquia, Lula seguirá para Manila, nas Filipinas, onde participará da 49ª Reunião de Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), entre os dias 13 e 15 de novembro.