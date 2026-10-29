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Em áudio enviado ao ‘Exército do Lula’, presidente diz que falará em breve

Petista cancelou a transmissão ao vivo que faria com Janones na noite desta quinta (29) por estar com a voz rouca

Estadão Conteúdo

Presidente Lula
Lula voltou a agradecer aos jovens, às mulheres e aos idosos Divulgação / Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira (29), que fará um pronunciamento à nação na próxima semana. Não disse qual será o motivo para essa fala.

Lula enviou um áudio no grupo de WhatsApp “Exército do Lula”, criado pelo deputado André Janones (Rede-MG). O presidente cancelou a transmissão ao vivo que faria com Janones na noite desta quinta por estar com a voz rouca, consequência ainda da reta final da campanha.

“Na próxima semana eu pretendo fazer um pronunciamento à nação, mas também na próxima semana eu quero que o meu exército volte à atividade plena”, disse.

Lula voltou a agradecer aos jovens, às mulheres e aos idosos. Disse que deve sua eleição a esses três grupos. Falou que tem “gratidão” por eles.

“Vocês sabem que eu devo essa eleição ao povo brasileiro. Essa eleição foi o povo que ganhou, foi a juventude que ganhou, foram as mulheres que ganharam, foram as pessoas idosas que foram votar, até impossibilitadas pela saúde. Eu quero agradecer, nada apagará a gratidão que eu tenho por vocês, porque vocês resolveram assumir a responsabilidade de cuidar do Brasil”, afirmou.

No áudio, Lula afirmou que vai trabalhar com Janones “para fazer com que a verdade prevaleça nesse país e a mentira desapareça de uma vez por todas”.

“Na semana que vem estarei fazendo um pronunciamento à nação assim que minha voz voltar, e também estarei fazendo uma live com meu amigo Janones”, declarou.

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