Em carta, Flávio diz que é ‘o verdadeiro presidente eleito do Brasil’

Carta foi escrita e divulgada pelo senador sem que o PL soubesse sobre a mesma

O senador Flávio Bolsonaro (PL) se manifestou nesta quarta-feira (28) pela primeira vez após fugir do Brasil para o EUA. Em carta, ele afirmou que se dirige ao povo brasileiro como o “verdadeiro presidente eleito do Brasil”. “Dirijo-me ao povo brasileiro e à comunidade internacional como o verdadeiro presidente eleito do Brasil”, disse no início da carta.

Fontes do PL afirmaram à Jovem Pan que não estavam cientes sobre a carta e o partido não tem nenhuma relação com a divulgação da manifestação de Flávio.

Flávio classificou a votação de domingo como “fraude eleitoral” e disse que a os votos a mais recebidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do primeiro para o segundo turno são fruto de ilegitimidade do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, ex-advogado do Lula.

“Na noite de domingo, vi estarrecido uma fraude eleitoral se concretizar diante dos meus olhos. A atuação ilegítima e ilegal do ex-advogado do Lula permitiu que uma impossibilidade matemática se concretizasse e Lula acrescentasse mais de 10 milhões de votos do primeiro para o segundo turno”. Flávio Bolsonaro

O candidato derrotada à Presidência do Brasil afirmou que a decisão de Zanin em prorrogar o horário das eleições das 17h para às 19h foi uma decisão “tomada por cima da competência do TSE” e que toda a campanha da chapa de Lula teve “abuso de poder”. “Ao longo de toda a campanha, houve abuso de poder político, econômico e uso da máquina pública em favor da reeleição”, completou.

PF pede passaporte de Flávio

Em relação a entrega de seus passaportes à Polícia Federal (PF), Flávio disse que um “plano previamente elaborado” fez o ministro Alexandre de Moraes, do STF, pedir que o senador entregasse os passaportes pouco depois do encerramento da votação.

“Como num plano previamente elaborado, sete minutos após essa repugnante fraude eleitoral, o juiz, implicado em um imenso escândalo de corrupção, diretamente citado no inquérito que usou para tentar sequestrar meus passaportes, e que muito provavelmente estaria preso, se eles não tivessem impedido a minha posse, pôs em andamento a máquina de perseguição política do regime.” Flávio Bolsonaro

Na segunda-feira (26), Flávio afirmou em vídeo que foi intimado pela PF a entregar seus passaportes e que estaria impedido de deixar o país. Segundo Flávio, ele foi visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, e depois abordado por agentes da PF ao deixar o domicílio.

Durante o vídeo, ele afirmou que pediria a cassação da chapa de Lula (PT), e que a decisão de Moraes foi baseada em uma declaração de seu irmão, Eduardo Bolsonaro, em que ele diz que Flávio deveria deixar o país se perdesse a eleição.

Também no vídeo, Flávio afirmou que nunca tinha nem pensado em sair do país. “Eu nunca pensei em sair do país. Eu vou entregar os meus passaportes e me defender dessa aberração, que é uma clara tentativa de me intimidar”, disse.

Flávio nos EUA

Flávio Bolsonaro chegou aos Estados Unidos nesta quarta-feira, acompanhado da mulher e das duas filhas, após deixar o Brasil pela fronteira com a Argentina. A aeronave desembarcou em Miami depois de uma escala em Guayaquil, no Equador. O candidato derrotado descumpriu determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que o proibia de sair do território brasileiro e exigia a entrega de seus passaportes.

Segundo a Direção Nacional de Migrações da Argentina, Flávio atravessou a Ponte Internacional Tancredo Neves, entre Foz do Iguaçu (PR) e Puerto Iguazú, às 22h50 de terça-feira (27), acompanhado da mulher, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, e das filhas Carolina e Luiza. Depois da travessia, a família seguiu para o Aeroporto Internacional de Puerto Iguazú, de onde embarcou em um avião particular.

A aeronave fez uma parada para reabastecimento em Guayaquil antes de seguir para Miami. De acordo com informações do serviço de rastreamento FlightAware, o avião pousou no Equador às 5h25 e decolou novamente às 6h22, com previsão inicial de chegada aos Estados Unidos às 11h39, no horário de Brasília. O trajeto, segundo o portal argentino Infobae, foi planejado para evitar o espaço aéreo brasileiro.