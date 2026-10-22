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Em quais estados haverá votação para governador no segundo turno de 2026

Cinco estados e o Distrito Federal terão disputa estadual no dia 25 de outubro

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Edifício sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Edifício-sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília Marcelo Camargo/Agência Brasil

O segundo turno para governador será realizado em cinco estados e no Distrito Federal.

As disputas ocorrerão no Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins, além do Distrito Federal.

Nessas unidades, a urna mostrará primeiro o voto para governador e depois o voto para presidente.

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