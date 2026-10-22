Em quais estados haverá votação para governador no segundo turno de 2026
O segundo turno para governador será realizado em cinco estados e no Distrito Federal.
As disputas ocorrerão no Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins, além do Distrito Federal.
Nessas unidades, a urna mostrará primeiro o voto para governador e depois o voto para presidente.
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