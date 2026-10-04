Entenda o espectro político de Fernando Collor na história da república

A trajetória do primeiro presidente eleito por voto direto após a ditadura militar é marcada por discursos antissistema, agenda econômica neoliberal e alianças pragmáticas com o conservadorismo.

A dúvida sobre se o ex-presidente collor era de direita ou esquerda ressurge frequentemente no debate público, especialmente quando antigos atores políticos reaparecem em novos cenários de polarização eleitoral. Fernando Collor de Mello assumiu o Palácio do Planalto em 1990 com um discurso que prometia varrer a velha política, apresentando-se inicialmente como uma terceira via independente. No entanto, a análise de suas raízes partidárias, suas decisões no campo econômico e suas alianças mais recentes revelam um perfil político profundamente enraizado no conservadorismo. Compreender essa dinâmica é fundamental para entender os mecanismos do poder e como o populismo de direita se moldou no Brasil contemporâneo.

A ascensão do caçador de marajás no cenário pós-redemocratização

A construção da imagem pública de Fernando Collor em 1989 foi um marco na comunicação política nacional. Na primeira eleição presidencial direta após o fim da ditadura militar, o então candidato pelo pequeno Partido da Reconstrução Nacional (PRN) precisava se descolar dos velhos caciques políticos. Para atrair o eleitorado, ele adotou uma postura agressiva contra a máquina pública, autodenominando-se o "caçador de marajás", em referência direta aos funcionários públicos com altos salários.

Apesar de tentar se vender como um nome isolado e distante das velhas elites, suas raízes contam uma história diferente. Collor iniciou sua vida pública na Aliança Renovadora Nacional (Arena) e, posteriormente, no Partido Democrático Social (PDS), agremiações que deram sustentação política ao regime militar. Essa origem conservadora ditou o tom de suas bases eleitorais, mesmo quando ele afirmava durante a campanha que seu governo deixaria "a direita indignada e a esquerda perplexa".

Na prática, a estratégia retórica serviu para angariar votos de uma classe média exausta com a hiperinflação, enquanto nos bastidores ele formava alianças robustas com setores empresariais conservadores e grandes conglomerados de mídia. Essa dicotomia entre o discurso de neutralidade e a prática conservadora inaugurou um estilo de populismo de direita na nova república, que dispensava a mediação dos partidos tradicionais para falar diretamente com as massas populares.

Neoliberalismo e choque de mercado: a política econômica na prática

Para definir o alinhamento ideológico de um governo, a condução da economia é o indicador mais preciso. Sob a presidência de Collor, o Brasil rompeu definitivamente com o modelo nacional-desenvolvimentista que marcou as décadas anteriores, adotando uma agenda de matriz neoliberal. A promessa era modernizar o país por meio da redução drástica do papel do Estado na economia, um pilar clássico do pensamento econômico de direita e do livre mercado.

O pacote de medidas conhecido como Plano Collor foi muito além do traumático confisco das cadernetas de poupança. A gestão inaugurou o Programa Nacional de Desestatização (PND), que deu início à venda de grandes empresas estatais e promoveu uma abertura comercial sem precedentes. A redução abrupta das tarifas de importação forçou a indústria nacional a competir com produtos estrangeiros, o que agradou ao mercado financeiro internacional, mas gerou um forte choque recessivo no mercado interno de trabalho.

Essas ações econômicas alinharam o Brasil ao chamado Consenso de Washington, um receituário de reformas de mercado patrocinado por instituições financeiras globais. Ao enxugar a máquina pública, flexibilizar regras trabalhistas e priorizar a iniciativa privada, Collor consolidou uma política econômica de direita conservadora, pavimentando o caminho para as privatizações que se aprofundariam nos governos seguintes ao longo dos anos 1990.

O xadrez partidário e a metamorfose rumo à extrema-direita

Após sofrer o processo de impeachment em 1992 por denúncias de corrupção e ter seus direitos políticos suspensos, o retorno de Fernando Collor ao cenário público demonstrou sua enorme capacidade de sobrevivência no xadrez partidário. Eleito senador pelo estado de Alagoas em 2006, ele adotou inicialmente uma postura pragmática, chegando a integrar a base de apoio dos governos de centro-esquerda de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Contudo, essa aliança era estritamente baseada em conveniência governista para garantir governabilidade, e não em identidade ideológica.

À medida que o cenário político brasileiro voltou a se polarizar de forma aguda na última década, Collor abandonou o pragmatismo de centro e realinhou-se de forma clara às suas origens conservadoras. Esse movimento ficou evidente quando o ex-presidente filiou-se ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e, posteriormente, passou a apoiar abertamente Jair Bolsonaro. A aproximação não foi apenas eleitoral, mas também discursiva, com o alagoano encabeçando pautas de costumes e críticas ferrenhas às instituições republicanas e aos partidos progressistas.

A presença de Collor em palanques ao lado de líderes da extrema-direita demonstra que, no jogo do poder, os atores políticos tendem a retornar às suas bases mais seguras quando o sistema entra em crise. Ao chancelar o bolsonarismo, ele reafirmou sua oposição histórica aos movimentos sindicais e sociais, consolidando sua imagem final como uma figura histórica da direita brasileira no Congresso Nacional.

Dúvidas comuns sobre o posicionamento ideológico de Collor

Afinal, o ex-presidente collor era de direita ou esquerda? Fernando Collor de Mello é classificado como um político de direita. Embora tenha utilizado um discurso de terceira via durante a campanha presidencial de 1989 para atrair eleitores indecisos, suas origens na base de apoio à ditadura militar, suas políticas econômicas voltadas para o livre mercado e seu recente alinhamento com líderes conservadores confirmam seu posicionamento ideológico à direita do espectro político.

Quais foram as principais medidas de direita no governo Collor? O governo implementou uma forte agenda de privatizações, o enxugamento drástico da máquina administrativa e a abertura do mercado nacional ao capital estrangeiro. Essas medidas, associadas à desregulamentação de diversos setores econômicos, são características centrais do receituário neoliberal, defendido historicamente por partidos e economistas liberais e de direita.

Por que Collor apoiou governos de esquerda no Senado? O apoio aos governos petistas durante seu mandato como senador por Alagoas foi fruto da política de coalizão no Congresso Nacional, conhecida popularmente como centrão. Essa aliança temporária não representou uma mudança ideológica do ex-presidente para a esquerda, mas sim uma manobra de sobrevivência política para garantir recursos financeiros para seu estado e influência nas votações do Senado Federal.

Ao observar o arco completo da vida pública de Fernando Collor, fica evidente que o marketing eleitoral pode mascarar alinhamentos ideológicos temporariamente. O pragmatismo partidário muitas vezes confunde o eleitor, mas a análise das decisões econômicas de longo prazo e as alianças consolidadas em momentos de crise revelam as verdadeiras convicções de um líder político. O legado de seu governo e sua atuação parlamentar moldaram a forma como o conservadorismo opera no Brasil, evidenciando como a retórica antissistema é frequentemente utilizada para implementar projetos de poder tradicionais na democracia contemporânea.