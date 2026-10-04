Entenda por que o legado de Getúlio Vargas rompe a divisão tradicional entre direita e esquerda

A trajetória do ex-presidente funde nacionalismo econômico, autoritarismo de Estado e direitos trabalhistas, criando uma herança política disputada por diferentes correntes ideológicas no Brasil.

O debate sobre se getúlio vargas era de direita ou esquerda costuma esbarrar na tentativa de aplicar conceitos políticos contemporâneos a um líder que governou sob a lógica do pragmatismo. Comandando o Brasil por quase duas décadas, em dois períodos distintos, ele estruturou as bases do Estado moderno brasileiro ao mesmo tempo em que concentrava poderes absolutos. Compreender o varguismo exige observar como a máquina pública foi usada para neutralizar opositores e atrair o apoio das massas, misturando controle social rigoroso com a concessão de direitos inéditos aos trabalhadores urbanos.

A construção de um líder além dos rótulos políticos

A ascensão de Vargas ao poder na Revolução de 1930 marcou o colapso da República Velha, um sistema dominado pelas oligarquias rurais de São Paulo e Minas Gerais. Ao assumir o governo, ele não representava um movimento ideológico puro, mas sim uma aliança heterogênea de tenentes, classes médias urbanas e dissidentes regionais. O principal objetivo naquele momento era modernizar a estrutura do país, transferindo o eixo de poder do campo para a indústria e fortalecendo a autoridade do governo federal.

Durante o Estado Novo, instaurado a partir do golpe de 1937, o alinhamento do presidente assumiu contornos abertamente ditatoriais e conservadores nos costumes. Inspirado em modelos corporativistas europeus, o governo suprimiu liberdades individuais, fechou o Congresso Nacional e extinguiu os partidos políticos. O nacionalismo foi a ferramenta escolhida para unificar uma nação fragmentada, criando um senso de identidade cívica que colocava o Estado acima de qualquer disputa de classes ou ideologia partidária.

Ainda assim, ao retornar ao poder de forma democrática em 1951, ele adotou um discurso amplamente focado na soberania nacional e na proteção dos mais pobres. Essa capacidade de adaptação permitiu que sua imagem fosse desvinculada do autoritarismo inicial e associada, nas décadas seguintes, à defesa do patrimônio público e aos interesses populares, dificultando uma classificação política simples.

O funcionamento do pragmatismo varguista na máquina pública

Na prática, o governo operava por meio de uma forte intervenção na economia, algo que hoje é frequentemente associado ao espectro progressista, mas que na época servia a um projeto de segurança e autonomia nacional. A criação de gigantes estatais, como a Petrobras, a Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional, tinha o propósito de garantir a infraestrutura básica para que o setor privado pudesse se industrializar sem depender de capital estrangeiro.

No campo social, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) de 1943 exemplifica a complexidade desse modelo. Ao mesmo tempo em que garantiu direitos históricos como férias, salário mínimo e jornada regulamentada, a legislação atrelou os sindicatos ao Ministério do Trabalho. A intenção era clara: evitar greves e conflitos sociais que pudessem ameaçar a produção econômica. O Estado tornava-se o grande árbitro das relações trabalhistas, esvaziando o poder de mobilização independente dos trabalhadores.

Esse mecanismo de cooptação social, conhecido como populismo, permitia que o presidente fosse visto como o "Pai dos Pobres", mantendo a classe operária sob estrita vigilância. As benesses sociais não eram conquistas arrancadas por movimentos revolucionários, mas sim concessões calculadas de um governo que precisava de estabilidade para forçar a industrialização do país a qualquer custo.

O xadrez ideológico entre comunistas, integralistas e a imprensa

Para manter o controle do Estado, Vargas manipulou as peças do tabuleiro político com frieza, mudando de aliados conforme a conveniência do momento. Durante a década de 1930, ele observou a polarização global se refletir no Brasil com a ascensão da Ação Integralista Brasileira, de inspiração fascista, e da Aliança Nacional Libertadora, liderada por comunistas. O governo usou o medo da ameaça vermelha como justificativa principal para endurecer o regime.

Após reprimir duramente a Intentona Comunista de 1935, prendendo e torturando opositores de esquerda como Luís Carlos Prestes e Olga Benário, Vargas parecia inclinado à direita. No entanto, quando os integralistas tentaram um levante em 1938 para exigir participação no poder, o presidente agiu com a mesma truculência. O movimento de extrema-direita foi esmagado, demonstrando que não havia espaço para opositores, independentemente do espectro ideológico.

A imprensa também foi uma peça fundamental nesse xadrez de controle social. Por meio do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), o governo censurava jornais e rádios que ousassem criticar a administração, enquanto produzia cartilhas e noticiários oficiais exaltando a figura do líder. A máquina de propaganda estatal garantiu que a narrativa oficial prevalecesse, apagando as contradições do regime e silenciando vozes dissidentes tanto liberais quanto socialistas.

Dúvidas frequentes sobre a ideologia de Getúlio Vargas

Quais eram as semelhanças de Vargas com o fascismo europeu?

Durante o Estado Novo, a Constituição de 1937, apelidada de "Polaca", concentrou o poder Executivo e suprimiu os direitos civis. O governo utilizou forte propaganda estatal, censura prévia, perseguição policial a opositores e a valorização extrema do nacionalismo, características que dialogavam abertamente com os regimes de Mussolini na Itália e Salazar em Portugal.

Por que líderes de esquerda defendem aspectos do varguismo hoje?

A simpatia contemporânea de setores progressistas está ancorada no segundo mandato de Vargas (1951-1954). Nesse período democrático, ele adotou postura de enfrentamento ao capital estrangeiro, criou o monopólio estatal do petróleo e tentou aumentar o salário mínimo em 100%, medidas que consolidaram sua imagem como defensor da classe trabalhadora e da soberania econômica.

Como o governo lidava com o empresariado e a elite financeira?

Apesar da retórica popular, a política econômica varguista beneficiava diretamente a burguesia industrial brasileira. O fechamento do mercado a produtos estrangeiros e os pesados investimentos estatais em infraestrutura garantiram lucros recordes para os industriais nacionais, o que atraiu o apoio estratégico de uma parcela significativa das elites empresariais.

Ao se desvincular das caixinhas tradicionais da política, o modelo criado a partir de 1930 moldou definitivamente a relação entre o Estado e a sociedade no Brasil. A herança desse período — que combina a proteção legal do trabalhador com um Estado centralizador e forte — continua a pautar as decisões econômicas e institucionais do país, provando que o pragmatismo muitas vezes sobrevive às ideologias puras na construção do poder.