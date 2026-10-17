Erika Hilton protocola pedido para abrir CPI das big techs
A deputada Erika Hilton (PSOL-SP) disse, em publicação nas redes sociais, que começou a recolher assinaturas e protocolou neste sábado (17) requerimento para criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigue a atuação das big techs durante as eleições.
Na sexta-feira (16), a Meta – dona do Facebook, Instagram e WhatsApp – admitiu que “falhas técnicas” afetaram a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Palácio do Planalto.
A empresa, contudo, negou interferência política no pleito, alegou que os problemas foram rapidamente corrigidos e que o candidato Flávio Bolsonaro também relatou falhas.
Para a abertura da CPI na Câmara dos Deputados, são necessárias ao menos 171 assinaturas.
A deputada disse que está colhendo as assinaturas necessárias “para que, independentemente de qual seja o resultado das urnas, as big techs sejam investigadas”.
Em publicação no X neste sábado, Erika Hilton afirmou acompanhar “abusos cometidos por empresas como a Meta” e que “tudo indica que as eleições brasileiras estão sofrendo interferência de bilionários estrangeiros”.
Segundo O Globo, o Ministério da Justiça e Segurança Pública já acionou a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e o Ministério Público Federal (MPF) para apurar possíveis irregularidades nas práticas de moderação de conteúdo da Meta.
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