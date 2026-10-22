Esta é a primeira eleição presidencial de Flávio Bolsonaro? Veja sua trajetória nas urnas

Senador disputa o Planalto pela primeira vez depois de quatro mandatos na Alerj, uma candidatura a prefeito e uma eleição ao Senado

A eleição de 2026 é a primeira disputa de Flávio Bolsonaro pela Presidência da República. Antes dela, sua carreira eleitoral esteve concentrada principalmente no Rio de Janeiro.

Flávio foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2002, aos 21 anos. Depois, renovou o mandato em 2006, 2010 e 2014, completando quatro períodos consecutivos na Assembleia Legislativa.

Em 2016, tentou pela primeira vez um cargo no Executivo e concorreu à Prefeitura do Rio de Janeiro. Terminou fora do segundo turno, com cerca de 424 mil votos e aproximadamente 14% dos válidos.

Dois anos depois, disputou o Senado e foi eleito com cerca de 4,38 milhões de votos, tornando-se o candidato mais votado para senador no Rio naquela eleição.

Em 2026, Flávio deu o salto para uma disputa nacional. Liderou o primeiro turno presidencial com 56.104.503 votos, ou 47,03% dos válidos, e avançou contra Lula.