‘Eu fiz dele prisioneiro’, diz Lula a Flávio sobre Vorcaro durante debate
O presidente Lula (PT) questionou a relação do candidato Flávio Bolsonaro (PL) com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, durante o debate presidencial realizado na TV Band, neste domingo (18).
Vocês fizeram dele um banqueiro, e eu fiz dele prisioneiro.Lula, sobre Daniel Vorcaro.
O petista afirmou que o senador irá perder a imunidade parlamentar após as eleições, e que ele deveria se preparar, pois teria problemas.
Sua vida tem muito inquérito que agora vai andar. Se seus amigos não estão deixando andar, agora vai andar. Gostaria que você me explicasse sobre Vorcaro.Lula
Em resposta, Flávio Bolsonaro afirmou que quem devia explicações era Lula, e afirmou que o presidente se reuniu com Fernando Haddad, então ministro da Fazenda, e Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Ele insinua que teriam acontecido negociações sobre a compra do banco.
Não vende o banco agora, não, que a gente vai trocar o presidente do BC?Flávio Bolsonaro, falando sobre o suposto encontro
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