Ex-ministra de Bolsonaro reconhece vitória de Lula após Flávio questionar resultado

Tereza Cristina afirmou ser hora de 'olhar para frente' e pediu 'respeito ao resultado das urnas'

Líder do PP no Senado, Tereza Cristina (MS) reconheceu a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quarta-feira (28). A ex-ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou a nota após o presidenciável derrotado Flávio Bolsonaro (PL) publicar uma carta golpista, mas evitou mencioná-la diretamente. Também não comentou a fuga dele para Miami, nos Estados Unidos.

A senadora pediu “respeito ao resultado das urnas” e afirmou que é hora de “olhar para frente”. Tereza Cristina apoiou a candidatura de Flávio ao Palácio do Planalto ainda no primeiro turno, mesmo com o PP neutro na disputa presidencial àquela altura.

“O atual momento exige serenidade e respeito ao resultado das urnas. A eleição acabou, e agora é hora de olhar para a frente e cuidar do Brasil que queremos construir”, declarou a senadora, em nota.

No manifesto, Flávio se autointitulou como “verdadeiro presidente eleito do Brasil”. Depois, recuou para se colocar como “o líder do Brasil”. O senador chamou o resultado das urnas de “fraude eleitoral” sem apresentar provas, em consonância com o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Na noite de domingo, vi estarrecido uma fraude eleitoral se concretizar diante dos meus olhos. A atuação ilegítima e ilegal do ex-advogado do Lula permitiu que uma impossibilidade matemática se concretizasse e Lula acrescentasse mais de 10 milhões de votos do primeiro para o segundo turno”, escreveu o candidato do PL na carta.

A vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), que forma uma das principais bancadas do Congresso Nacional, pregou a união dos políticos de direita. Tereza tenta se viabilizar como candidata à presidência do Senado. O PP declarou apoio à recondução do senador Davi Alcolumbre (União-AP).

“Seguiremos trabalhando e fiscalizando as ações do governo. É hora de a direita unir esforços, defender os interesses de milhões de brasileiros e manter o compromisso com o futuro do nosso país”, completou a ex-ministra, que esteve à frente da pasta durante o governo Bolsonaro.

Como mostrou o Estadão, Flávio, a esposa, a dentista Fernanda Bolsonaro, e as filhas saíram do Brasil de carro via Foz do Iguaçu na terça-feira (27). A família embarcou num jato particular no Aeroporto Internacional de Cataratas del Iguazu, na Argentina, e desembarcou em Miami, nesta quarta, pouco depois das 10h30, no horário de Brasília.

Flávio usou o passaporte italiano para entrar na Argentina e o diplomático para os EUA depois de a Polícia Federal (PF) cancelar os documentos brasileiros, que não poderiam ter sido usados. A ordem partiu do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes dentro do inquérito que apura suspeitas de lavagem de dinheiro do senador com o advogado Willer Tomaz.

Em entrevista exclusiva ao Estadão, o governador Tarcísio de Freitas disse que aconselhou Flávio a não fugir do país. “O conselho que nós demos a ele – os advogados, eu, o (senador Rogério) Marinho, as pessoas que estavam ali reunidas – foi que ficasse (no Brasil)”, afirmou.

Além dele e de Tereza, o próprio PL, o candidato a vice na chapa, o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL), e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, reconheceram o resultado das urnas.