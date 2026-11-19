O Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do presidente Edson Fachin, decidiu manter a prisão preventiva do empresário Felipe Cançado Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro, apontado pelas investigações da Polícia Federal como operador financeiro de um esquema de lavagem de capitais, corrupção e crimes contra o sistema financeiro nacional no âmbito da Operação Compliance Zero, envolvendo o Banco Master.

A defesa de Felipe Vorcaro requereu a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares alternativas, como o uso de tornozeleira eletrônica ou prisão domiciliar. Os advogados sustentaram que um laudo pericial de comparação facial desconstituiria indícios de tentativa de fuga e afirmaram que documentos apresentados pelo Banco BTG Pactual demonstrariam a “racionalidade econômica das estruturas apontadas pela investigação como indícios de ocultação patrimonial”.

Alegaram, ainda, que as operações financeiras em andamento refletiam a continuidade legítima de atividades empresariais, sem vínculo com Daniel Vorcaro.

Em contrapartida, a Procuradoria-Geral da República (PGR) posicionou-se contrária à concessão de liberdade. O órgão ministerial ressaltou que as explicações do banco tangenciam o próprio mérito da ação penal. Segundo a manifestação da PGR, “a apresentação de possível versão dos fatos não anula as hipóteses investigativas trazidas e será apreciada em momento oportuno, após a finalização das investigações”.

Ao negar a liberdade, o ministro Edson Fachin argumentou principalmente a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. A decisão destacou que Felipe Vorcaro tinha um papel de liderança, sendo apontado pela investigação e pela Segunda Turma do STF como “integrante do núcleo financeiro-operacional da organização criminosa” e “operador financeiro de DANIEL BUENO VORCARO, incumbido da interligação entre decisões estratégicas do núcleo central e a execução

O despacho também rememorou o expressivo volume financeiro sob suspeita, com relatórios de inteligência financeira apontando movimentações atípicas de até R$ 18,4 bilhões entre 2019 e 2026, além de indícios de pagamentos periódicos de R$ 300 mil a R$ 500 mil a agentes ligados a núcleos políticos e cessões com deságio de participações societárias.

Outro ponto central foi a contemporaneidade da medida extrema. A investigação interceptou comunicações posteriores às primeiras fases ostensivas da operação, indicando tratativas para a criação de empresas de fachada e sociedades de propósito específico com o objetivo explícito de “descer capital” e “descarimbar” recursos. Diante desse quadro, a decisão frisou que “a contemporaneidade decorreria da alegada persistência das condutas e do risco atual de reiteração delitiva, e não apenas da gravidade abstrata dos fatos investigados”.

Por fim, o STF considerou que o recolhimento domiciliar ou restrições de locomoção seriam insuficientes, resgatando a advertência feita pelo ministro André Mendonça ao fixar a prisão de que “hoje, com acesso à internet, oculta-se patrimônio, transfere-se recursos, emitem-se ordens”. Diante da sofisticação dos mecanismos financeiros e da capacidade de gestão remota do patrimônio, o pedido de revogação foi integralmente negado.